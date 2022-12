María Dolores Sánchez Palomino ingresa na Real Academia Galega

María Dolores Sánchez Palomino ingresará este sábado 17 de decembro na Real Academia Galega como membro de número. A catedrática de Filoloxía Románica da Universidade da Coruña, investigadora de prestixio internacional no ámbito da lexicografía, é membro correspondente da RAG dende 2004 e dirixe na actualidade a revisión e actualización do Dicionario bilingüe castelán-galego, que estará dispoñible proximamente en liña. A filóloga pronunciará o discurso titulado Ten sentido unha lexicografía académica bilingüe? [De lexicografía e Academias], ao que lle dará resposta en nome da Academia o director do Seminario de Lexicografía, Manuel González González.

A académica electa ocupará a cadeira vacante tras o pasamento do arquitecto Andrés Fernández-Albalat nunha sesión extraordinaria pública que terá lugar a partir das 12:30 horas no salón de actos da Academia (rúa Tabernas, 11 – A Coruña). Poderá seguirse tamén en directo dende academia.gal e a canle de Youtube da institución.

Ademais de estar á fronte da nova versión do dicionario bilingüe da RAG, María Dolores Sánchez Palomino codirixe o proxecto do Dicionario histórico e etimolóxico da lingua galega, no que participan investigadores das tres universidades galegas, e das de Zürich (Suíza) e Leipzig (Alemaña), é redactora do Dictionnaire Étymologique Roman e dirixiu entre 2012 e 2018 a Rede de Lexicografía RELEX, na que participan máis dun cento de especialistas de quince grupos de investigación de países como España, Francia, Alemaña, Italia ou Suráfrica. Dende 2011 veu impartindo docencia no European Master of Lexicography, EMLex.