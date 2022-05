María Mera luceu a moda galega nos Premios Platino do Cine Iberoamericano

A actriz galega María Mera asistiu á gala dos Premios Platino do Cine Iberaomericano, que se celebrou recentemente en Madrid. “A xente tiña moitas ganas de reencontrarse, así que se respiraba emoción. E puiden ver de novo compañeiros cos que levaba moito tempo sen coincidir”, segundo explica a que foi protagonista da exitosa serie O sabor das margaridas, a primeira ficción que distribuíu Netflix en idioma galego. No evento conversou con Chelo Loureiro e Lúa Testa, e tamén estivo cos irmáns Coira e “toda a familia” da produtora Portocabo. A imaxe é esencial, algo que María coida ao máximo “para conseguir un look perfecto”, indica. “Elixín Pertegaz para o meu vestiario porque son unha gran admiradora de Jorge Vázquez, que deseña para a marca; e sempre intento lucir o talento e a moda galega alá onde vou. Nesta ocasión, o equipo de Factory Shop By Jealfer, a tenda de Boiro, acertou de pleno con este vestido verde, as sandalias de plumas e ese bolso para o que hai lista de espera. Teño que agradecer tamén a Julia G, perruquería do Milladoiro, por ese peiteado, a ao salón de beleza Ana Mancebo por coidarme a pel. Elas sempre conseguen que vaia perfecta”, segundo explica Mera, á que lle gusta “cambiar de estilo e sorprender”. Ela acudiu á gala acompañada de seu home, o produtor Ghaleb Jaber Martínez: “El levou un deseño de Pacos Moda, unha tenda de Noia; un traxe diferente, en cores granates clariños e combinados en verde para ir a xogo comigo”.

Televisión. A actriz acaba de finalizar a rodaxe dunha nova serie, Motel Valquirias, que se poderá ver na TVG, RTP e nunha plataforma internacional. “Era a primeira vez que rodaba noutro país, aínda que Portugal é como estar na casa. Pero si foi diferente traballar con compañeiras portuguesas. Gustoume moito esta aventura, aprendín moito e disfrutei moitísimo co meu personaxe, Lucía”, segundo destaca. Aínda que son series distintas e para públicos diferentes, Mera confía en que esta historia de tres mulleres teña o mesmo éxito que As Margaridas. En canto á conciliación da vida laboral e familiar, María afirma que é “moi difícil” e mesmo “imposible” sen o esforzo e axuda da súa familia. “Ben é certo que cando as nenas eran bebés, leveinas sempre comigo ás rodaxes e foi marabilloso. Ogallá todas as nais puideran contar co mesmo apoio por parte da familia ou da empresa!”, conclúe a actriz, á que lle gusta facer papeis “moi” diferentes e asumir “novos retos”. Puro talento galego.