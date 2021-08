Mariana Castillo Deball e Fritzia Irizar realizan as súas residencias no Gaiás

Santiago. O Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura en Santiago convértese en 2021 nunha das sedes das Residencias Charco, unha iniciativa de intercambio artístico que busca afondar na conexión cultural entre España e Latinoamérica. Desde1 de xullo ao 6 de outubro, dúas artistas mexicanas e outras dúas galegas conectan creativamente as dúas beiras do Atlántico no desenvolvemento de catro propostas artísticas entre Galicia e México. Esta experiencia intégrase no Programa de Residencias Artísticas do Gaiás (REGA), un viveiro cultural que pon os espazos, recursos e equipos técnicos da Cidade da Cultura ao servizo de proxectos vencellados á música, a escena, a danza e as artes performativas, a literatura e as artes visuais.

As Residencias Charco enmárcase no programa Residencias artísticas do Gaiás (REGA), unha iniciativa coa que a Xunta de Galicia procura estender a promoción do labor creativo alén das actividades expositivas que abeiran os seus edificios. O programa arranca en 2021 co lanzamento de cinco residencias creativas, desenvolvidas en colaboración con outras institucións e colectivos culturais, para consolidar o Gaiás como viveiro creativo.

A quinta edición do programa Charco de residencias apóiase nun proxecto curatorial de Susana González, coordinadora do programa e fundadora de Consultarte, que pivota sobre o concepto de tránsito coa idea de afondar na conexión entre territorios e no vínculo histórico migratorio, para así propiciar un contexto estimulante cara á creación visual. Nesta empresa convida a catro artistas mulleres nesta andaina: Mariana Castillo Deball (Ciudad de México, 1975), Julia Huete (Ourense, 1990), Fritzia Irizar (Culiacán, México, 1977) e Carme Nogueira (Vigo, 1970) son as creadoras seleccionadas para participar nesta edición deste programa cultural. ECG