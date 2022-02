Mariano Barbacid pide crear un eficaz Pacto de Estado por la ciencia

Madrid. El investigador y profesor en Oncología Molecular Mariano Barbacid ha pedido a los partidos políticos que dejen “el ruido a que nos tienen acostumbrados” y pongan en marcha “un verdadero y eficaz Pacto de Estado por la Ciencia” para sacar al sector de la preocupante situación en que se encuentra.

En un discurso ante el claustro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en la que este lunes ha sido investido como doctor honoris causa, Barbacid ha asegurado que la llegada de los Fondos Europeos será una “oportunidad única” para salvar al sistema de I+D+i español.

“Si se desperdicia, quien sabe cuándo será posible volver a intentarlo. A mí ya no me va a afectar, pero a buen seguro afectará a las generaciones venideras. Recordemos que no son los países más ricos los que más invierten en Ciencia, sino que son los países que más han invertido en Ciencia y Tecnología los que hoy en día son los más ricos”, ha dicho el investigador.

En su intervención, ha recordado que cuando regresó a España a finales de la década de los 90, “mi laboratorio se financiaba casi en su totalidad con recursos obtenidos de convocatorias públicas” mientras que ahora, “desgraciadamente”, los fondos del Gobierno y de las autonomías no llegan ni al 20 % del total que manejan.

A día de hoy, los científicos pueden seguir investigando gracias a los fondos europeos del ERC, “que son el sustento principal de los grupos que quieren estar en la élite científica”, y a las donaciones de instituciones y fundaciones privadas como la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer o la Fundación CRIS.

La ceremonia ha estado presidida por el rector Ricardo Mairal Usón y los padrinos del nuevo doctor honoris causa, la catedrática de Química y vicerrectora primera, Rosa María Martín Aranda, y el director del Instituto de Salud Carlos III, el también oncólogo, Cristóbal Belda Iniesta.



UN exponente indiscutible Mairal ha dicho que el trabajo de Barbacid es “un exponente indiscutible de que la ciencia es una rama del saber humano que inspira nuestra existencia y aumenta nuestra calidad de vida, propiciando un mayor conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea”.

Barbacid es un destacado profesor de Oncología Molecular y dirige el Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

Estudió Ciencias Químicas, especialidad en Bioquímica, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se doctoró en el Instituto de Biología Celular del CSIC y completó su formación postdoctoral en el Instituto del Cáncer (NCI) de Estados Unidos, donde en 1978 formó su propio grupo de investigación. efe