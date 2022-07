Marisol Soengas se incorpora como miembro de la prestigiosa EMBO

Santiago. La European Molecular Biology Organization (EMBO) ha hecho pública la lista de los investigadores que este año entran a formar parte de esta prestigiosa organización. En total, se incorporan cuatro científicos españoles del ámbito de las ciencias de la vida. Entre ellos se encuentra Marisol Soengas, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

El nombramiento de estos nuevos miembros de la EMBO se produce “en reconocimiento de su contribución a la excelencia científica” y “es un tributo a su investigación y logros”, ha declarado Fiona Watt, directora de la entidad. Watt ha enfatizado también los “principios de excelencia e integridad” de estas incorporaciones que “mediante sus opiniones y acciones, realizan contribuciones de un valor incalculable a la ciencia y la sociedad”.

Soengas se une así a sus colegas del CNIO Maria A. Blasco, Mariano Barbacid, Óscar Fernández Capetillo y Marcos Malumbres, que ya forman parte de la institución europea como investigadores sénior. Por otra parte, investigadores del CNIO, Alejo Efeyan y Manuel Valiente, forman parte de la red de Jóvenes Investigadores de EMBO.

Este reconocimiento de EMBO valora el recorrido científico de Soengas, una experta internacional en la investigación básica y aplicada del melanoma. Su laboratorio ha identificado factores pro-oncogénicos que definen las llamadas “señas de identidad del melanoma” y que lo distinguen de más de 25 tipos de cáncer. Su grupo ha desarrollado modelos animales que permiten visualizar el desarrollo del melanoma desde fases muy tempranas, y ha encontrado nuevos mecanismos de inmuno-resistencia. Además, resultados generados en su laboratorio han servido de base para la constitución de compañía Bioncotech Therapeutics, que cuenta con un compuesto que se encuentra en ensayos clínicos en pacientes.

Los trabajos de Soengas se han publicado en revistas científicas de gran prestigio como Nature, Cell, Cancer Cell, Science o Nature Medicine, entre otras. Además, Soengas ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Constantes y Vitales -una iniciativa de la Sexta y Fundación AXA- a la Publicación Biomédica más Relevante del 2017, el Premio Executivas de Galicia 2017 o el Premio Placa de Honor 2018 de la Asociación Española de Científicos. En el 2019 recibía la Medalla Fritz Anders de la European Society for Pigment Cell Research (ESPCR) que reconoce a los investigadores más relevantes en el campo del melanoma, entre otros. Ha sido Top100 Mujeres Líderes en España (ediciones 2018 y 2019) por Mujeres & Cia, y se la ha nombrado como Miembro de la Academia Gallega de Farmacia y la Real Academia de Farmacia de España. Soengas ha recibido también numerosos premios que reconocen su faceta como promotora de actividades para mejorar el desarrollo profesional de las mujeres en ciencia. Entre estos premios, destacan el Women in Science Research Team Science Award de L’Oreal-Melanoma Research Alliance o el premio Elsa Medrano Memorial Award de la Society for Melanoma Research. ECG