Más de 200 personas entre bodegueros, viticultores e invitados se dieron cita ayer en el centro Ágora de A Coruña para asistir a la gala organizada por el Consello Regulador de la D.O. Ribeiro para premiar la labor de personas y entidades en torno a sus vinos. Una ceremonia conducida por la actriz Lucía Veiga y que dejó constancia del apoyo institucional al sector, con la presencia de diversas autoridades, entre ellas los conselleiros Diego Calvo y José González; la directora de la Axencia de Turismo, Nava Castro, o el teniente de alcaldesa Juan Ignacio Borrego.

La gala sirvió además para recordar la importancia del C.R.D.O., como “o gran xestor do tecido socioeconómico dunha Enocomarca histórica”, y también de los logros alcanzados pese a las dificultades, como la modernización de la entidad o la inversión hecha en promoción, con el “maior presuposto da historia do Ribeiro” para este fin.

También habló de los dos grandes retos marcados para el futuro inmediato, “Por unha banda, temos que deter o gran problema da minguar dá nosa base territorial antes que comprometa de maneira irremediable o gran motor económico dá nosa Enocomarca”, señaló, “e por outro debemos posicionarnos como un destino enoturistico de referencia, tanto en calidade como en desestacionalización, aproveitando as oportunidades que ofrece a chegada do AVE para poñer en valor os nosos recursos, territorio, historia, patrimonio, termalismo e viño”

Además, Casares aprovechó para hablar de los buenos resultados obtenidos por las bodegas de la D.O., en los concursos internacionales a los que se presentan, y que avalan la magnífica calidad de los vinos y evidencian el camino ascendente de esta Denominación de Origen, “un camiño que nos ten que levar ao noso obxectivo, que o Ribeiro viva unha nova primavera”, dijo, razón por la que desde el Consello Regulador se eligió como lema para esta gala.

VINOS PREMIADOS. Además, en el transcurso de la gala, que contó con la actuación musical de Yoli Sáa, se hizo entrega de los premios a los mejores vinos elegidos en cata oficial, y que constituye una de las grandes sorpresas de la ceremonia cada año, ya que solo se hacen públicos durante la misma.

En esta ocasión los aplausos de jurado y público fueron para Torre de Olivar Expresión 2021, de Pazo do Mar, en Branco Adegas; Eduardo Peña 2021, de Eduardo Rodríguez y Luz Cánovas, en Branco Colleiteiros; O Cotarelo 2020, de Benigno Ríos Mosquera, en Tinto Adegas, y Libro 2020, de Antonio Cajide Gulín, en Tinto Colleiteiros.

“Adegas todas elas que representan “a esencia sempre viva do Ribeiro, o latexo dos tres vales que conforman o noso ser”, tal y como explicó el presidente de la D.O.

Además, también recibieron premios por su buen hacer A Mundiña, de A Coruña; Tapas Areal, de Vigo, y Saborido, de Ourense, a quienes el presidente de la D.O. dio la enhorabuena por su labor, esperando que “a vosa aposta polo Ribeiro sexa oenspello onde se miren os demáis” .

Casares finalizó su intervención agradeciendo el apoyo institucional y la buena acogida que ha tenido la iniciativa en A Coruña. “Estamos aquí porque soñamos cun Ribeiro de horizontes amplos e non miúdo e encollido en si mesmo.. Estamos aquí por que apostamos pola apertura de novos mercados e o reforzamento dos xa conquistados. Estamos aquí por que queremos revivir as ligazóns históricas co que foi o gran porto de embarque do noso viño cara a destinos alén da nosa terra”.

Finalmente, el conselleiro de Medio Rural, José González, clausuró la gala recordando las excelencias de unos vinos que gozan de un gran prestigio fuera de nuestras fronteras.