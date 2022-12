Mascareñas: “A ciencia transforma as nosas vidas”

A Real Academia Galega de Ciencias celebrou onte no compostelán Pazo de San Roque o acto de ingreso de José Luis Mascareñas Cid (Allariz, 1961), catedrático de Química Orgánica da Universidade de Santiago, como académico numerario da institución. O investigador pronunciou o seu discurso de ingreso, titulado Ciencia, Catálise e Vida, que foi contestado en nome da RAGC polo académico Franco Fernández González.

O presidente da RAGC, Juan Lema, abriu o acto, ao que asistiron outros académicos, así como a subdirectora xeral de Promoción Científica, Mª Jesús Tallón; Iria Carreira, do Grupo Parlamentario do BNG; o reitor da Universidade de Santiago, Antonio López; o vicerreitor de Política Científica da USC, Vicente Pérez Muñuzuri; o vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da UDC, Salvador Naya; o presidente da Real Academia de Farmacia de Galicia, Ángel Concheiro; e a alcaldesa do Concello de Allariz, Cristina Cid; xunto a diversos representantes de institucións políticas, culturais e académicas galegas.

O presidente deulle a benvida ao novo académico, ao que se referiu como “un profesor e investigador brillante”. Del destacou o seu interese pola obtención e caracterización de compostos bioactivos, a busca de novos coñecementos para aplicalos á resolución de problemas reais e unha moi intensa relación internacional.

No seu discurso, José Luis Mascareñas puxo de relevo que “o obxectivo fundamental da investigación científica debe ser a creación de novo coñecemento, mesmo por riba das propias aplicacións. A investigación dirixida a resolver problemas socioeconómicos urxentes ou circunstanciais é moi importante e necesaria, pero non pode facerse ao prezo de reducir o esforzo en ciencia básica, que é a que, a medio prazo, adoita xerar resultados cun impacto máis transformador para as nosas vidas”. Nesta liña, indicou que o seu campo de traballo, a química, “está chea de exemplos que demostran como as investigacións ligadas á curiosidade e ao simple interese por expandir a fronteira do coñecemento teñen unha influencia decisiva sobre o noso benestar. É o caso do achado da penicilina, que inaugurou a era dos antibióticos; ou o dos primeiros métodos moleculares de fragmentación do ADN descubertos na década dos 60, que logo permitirían os avances na secuenciación xenética e, á larga, o xurdimento da Medicina personalizada”.

Tal como subliñou o novo académico, “unha das áreas da Química onde se teñen producido máis avances de tipo fundamental nas últimas décadas é no desenvolvemento de catalizadores, substancias que, como os enzimas, favorecen determinadas transformacións químicas, sen esgotarse no proceso. Cómpre lembrar que os enzimas son as biomoléculas responsables de promover as reaccións químicas que acontecen dentro das nosas células”.