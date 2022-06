Max: “Siempre me pregunté por qué hay que poner el género en el DNI ”

Max Suárez Outes (Culleredo, 17 años) salió del armario como persona no binaria (no reconocerse en la distinción tradicional entre hombre y mujer) en el año 2018, momento en el que se lo contó a sus amigos. Despúes de bastantes crisis de género, sin tener muy claro lo que era al 100 %, se dio cuenta de que era género fluido y ahí fue cando hizo el cambio de nombre socialmente, ya que hasta la entrada de la nueva Ley trans el cambio de sexo registral no podía hacerse hasta los 18 años.

A sus mis padres y al resto de su familia se lo contó en el verano del año pasado. “Desde pequeño se me notaba que no era entre comillas como los demás. Las típicas preguntas que me hacían mis padres sobre elnovio, yo respondía que por qué novio y no novia. Podían sospechar algo por ahí, pero no se esperan lo del cambio de nombre, lo de que fuera género fluido y que fuese trans como tal”, asegura Max.

Al principio cree que la mayor preocupación de sus padres era saber cómo estaba en ese momento la situación de las personas trans porque justo era cuando se estaba empezando a visibilizar. “Mi padre al principio reaccionó diciendo que sería una época y que iba a querer seguir llamándome por mi nombre. Mi madre hacía preguntas de si realmente lo era o si solo pensaba que lo era para encajar con un grupo de gente con la que me entendía”, cuenta.

En el instituto no lo contó hasta dos años despúes. El cambio de nombre fue lo que más le costó a la hora de explicárselo a los compañeros y profesores, pero lo aceptaron. Solo tuvo problemas con una profesora. “Sabía que no me podía llamar por el nombre anterior pero también se negaba a llamarme Max, me llamaba por el apellido o bien si tenía que entregarme un trabajo agitaba en alto el papel para que fuera a por él. También me dio un discurso de que ser trans no tenía sentido, de que si le dejaba explicármelo lo entendería”, confiesa.

A día de hoy Max piensa que una persona trans nunca acaba de salir del armario. “Pude sacarme el peso de contárselo a las personas más cercanas pero otras personas que veo a menudo y me llaman por el otro nombre pienso en explicárselo todo y me echo para atrás. Lo bueno es que gracias a apuntarme a asociaciones de gente trans, tengo un círculo de personas que me entienden y ayudan”, señala.

La primera información que le vino sobre ser de género no binario y las personas trans fue por parte de Arelas (Asociación de familias de menores trans) en una charla en su instituto. En ese momento no quise aceptarlo. Cuando salió del armario con la orientadora del instituto, ésta contactó con Arelas y buscó información sobre cómo prestar ayuda. “En ese momento conocí a la presidenta y me integré en el grupo de personas trans de toda Galicia. Ahora también están asociados mis padres”, dice.

Pensó el tema de hacer la mastectomía, pero no lo tiene claro. “Me gustaría empezar a hormonarme pero lo tengo en pausa porque mis padres lo apoyan pero como que les da pereza meterse en el tema de ir a los médicos y prefieren que espere a cumplir los 18 años. Si estuviera ya vigente la ley no tendría que esperar hasta el día de mi cumpleaños”, indica.

Max considera que la ley trans es un pequeño paso, pero no tan grande como se esperaba. “El primer borrador incluía las personas no binarias, los menores de 12 años y las personas inmigrantes pero con los cambios nos quedamos fuera. Pero ahora tampoco tengo mucho interés por cambiar el sexo porque si no me identifico ni como hombre ni como mujer no sabría que poner”, manifiesta. “ Siempre me pregunté por qué hay que poner el género en el DNI. De ponerlo se tendría que poder poner una X o NB de no binario, por ejemplo”, añade.

Es consciente de que en la actualidad hay más información e visibilidad sobre este colectivo pero “eso trae comentarios negativos porque hay gente que solo tiene los prejuicios de que ser trans es malo y tenemos que ir por esas personas”. No lo entiende pero Max aprecia que por alguna razón “nos ven como una amenaza cuando lo único que estamos pidiendo es tener los mismos derechos que todo el mundo porque somos personas”.