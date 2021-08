IMITANDO la mejor ficción, el asunto del fichaje o no fichaje de Mbappé ha detenido la realidad, o al menos cierta realidad, y no digo que no se lo agradezcamos. Justo en este final de agosto, el fútbol nos ofrece el mayor espectáculo del mundo, no tanto por los goles, sino por eso tan morboso que se llama ‘el mercado’. Ver cómo se manejan los millones como si fueran billetes del Monopoly nos produce la satisfacción de las ficciones en las que salen muchos millonarios manejando el cotarro. Sabemos que no está el mundo para esto, pero quizás esa es la razón por la que preferimos contemplar esta guerra de egos y de billeteros, esta batalla que dice bastante de este tiempo.

Ya lo de Messi anunciaba que el verano venía servido de morbazos futboleros. Los goles bien, gracias, pero mucho mejor el universo de los fichajes, que se parece un poco a aquello de los cromos. Pero con mucha pasta. Cada año que pasa tengo la sensación de que aumenta la pasión por el mercado futbolístico, hasta tal punto que se ofrece, ya digo, como el verdadero espectáculo, por encima del fútbol propiamente dicho, utilizando las mejores estrategias del suspense y la tensión narrativa.

Lo de Messi, también es cierto, es difícil de superar. Mbappé ha sido el segundo capítulo de este carrusel frenético. La Liga había perdido atractivo con la marcha de Leo, a buen seguro, pero su salida (y la llegada a París) se convirtió en una superproducción, cargada de todos los aditamentos emocionales, de toda la intriga, y, por supuesto, de todo el perfume de la tragedia de los héroes. Sus lágrimas primero y su felicidad en el pasto parisino al día siguiente compusieron un canto a la épica formidable del mercado, con el Barça, acuciado por los dineros, incapaz de retener finalmente al ídolo criado desde niño en sus verdes praderas, y los franceses imponiendo, sin piedad como en el cine, la dura ley de la chequera.

Messi se fue, y, como en toda pérdida. el tiempo va curando el dolor de ese vacío. Bueno, y Memphis, que ayuda a sobrellevar su ausencia. Pero el mercado futbolístico necesita historias nuevas, y unas devoran a otras a gran velocidad. Y así nació el serial Mbappé, que ha rellenado la otra realidad de la segunda parte de agosto, una telenovela de gentes con posibles.

Nadando en dinero ajeno hemos pasado las horas. Qué gustazo. Tirando de calculadora, o sea. Y algunos medios se lo tomaron como causa personal, no tanto que fichara, aunque, como algunos dijeron, ahí estaba en juego el prestigio de La Liga, sino por ser los primeros en saberlo. Leyeron las vísceras de las aves: si Mbappé se cambiaba de camiseta, si hacía un gesto sutil, si iba o venía, si reía o estaba serio. Todo pasó a ser leído con espíritu detectivesco. El resto del fútbol casi desapareció. Hubo corresponsales frente a las oficinas del PSG, se preguntaba al jugador desde la distancia, esperando un gesto, una señal. Y la tensión subía a cada paso, la narración se apretaba, las horas se consumían en un océano de incertidumbre.

No sé si esto va a ser así a partir de ahora. Confieso que semejante despliegue, semejante relato agónico, supera para mí todo lo visto hasta el momento. Hemos asistido a un ‘Mbappéana’, una vertiginosa narración en la que la confusión parecía más atractiva que la claridad, como en los buenos enredos. Enhorabuena a los guionistas, aunque sean involuntarios, pero imagino que una pieza con tanto aparato mediático y tanto suspense no debería acabar como el parto de los montes. Tendrán que esperar al episodio final. Y siempre puede haber segunda temporada.