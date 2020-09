“Me gustaría llegar a ser una persona sin ningún prejuicio para definir mi música”

El coruñés Xoel López, que actuará el domingo en A Estrada, es uno de los artistas más representativos e influyentes de la nueva canción española. Xoel se mueve entre los sonidos del pop-rock alternativo y el folk clásico, a pesar de que se define como un artista libre. En 2009 decidió dejar a un lado su carrera musical en el país, concretamente en Madrid, para empezar una nueva etapa musical en Buenos Aires (Argentina). Este viaje significó para él una apertura de miras. Además de crecer como músico le sirvió para ver cómo cambian las perspectivas de las cosas cuando vives en otro continente.

- Los que te conocen desde tu infancia te recuerdan junto a la guitarra. ¿Qué era la música para ti en ese momento?

La música era un lugar de cobijo, de salvación de muchas cosas que no entendía del mundo y de mí mismo. Un estado de recogimiento que luego se convirtió en una puerta hacia el afuera. Me encontraba con mi mundo emocional pero luego entendía que eso cuando lo contaba era un salvoconducto para comunicarme con otra gente que podía sentir lo mismo.

- Te defines como un artista libre. ¿Cómo lo explicas?

Es una forma de evitar la “etiqueta fácil”. La liberdad es una cosa que requiere un trabajo continuo y que nunca se consigue del todo, pero toca remar por ello. Me gusta pensar en que camino hacia una idea más libre de mi propia carrera y de mi propia vida en la que poco a poco vayan desapareciendo los tabúes. Me gustaría llegar a ser una persona sin prejuicios tanto para definir mi música cómo para definir el mundo que me rodea.

- El seudónimo Deluxe te acompañó durante una parte de tu trayectoria musical. ¿Qué escondía detrás esa palabra?

Bastante poco la verdad... Lo dejé atrás porque non me decía nada. Realmente nace en 2001 cuando me proponen hacer un primer disco yo solo. En ese momento no me atrevía a crearlo con mi propio nombre porque me daba un poco de respeto, entonces decidí buscar un seudónimo. Entre varias propuestas me decanté por Deluxe. Era joven y tampoco sabía que sería un proyecto que iba a trascender. Fue grandioso porque podía gravar el disco con todo lo que tenía en la cabeza y con diferentes músicos que yo mismo elegí.. una sensación de lujo y de ahí un poco lo de Deluxe. La palabra viene de una derivación de Lux, un personaje de la película Las vírgenes suicidas, de Sofia Coppola.

- ¿Con qué idea decidiste volver a España?

Con la idea de desgranar la experiencia, contarla y reposarla. Pensé en volver al lugar donde viví la mayor parte de mi vida para seguir ejerciendo la profesión pero con una mentalidad ya más abierta, con cosas que cambiaron a nivel personal y musical -ritmos, colores, acentos,etc-. Se trataba de aprovechar la riqueza que me ofreció vivir en otro lugar.

- En tus discos incluyes canciones en gallego. Te sientes cómodo cantando en esta lengua?

Por supuesto. Es uno de los idiomas más bonitos del mundo y muy musical. Me sorprende para bien que gusta, la gente canta estas canciones y las aplaude, y a veces aprovechan para aprender alguna palabra que no conocen. Siento que esa riqueza que tenemos también se aplaude fuera de Galicia.

- ¿Estás trabajando en algún disco?

Prácticamente tengo terminado uno que si todo va bien saldrá en el mes de octubre. Se va a llamar Si mi rayo te alcanzara.

- ¿Cómo es el proceso de selección de las canciones de un disco? ¿Es difícil descartar?

La verdad es que sí. Lo que pasa es que cada vez trabajo de una forma más coral. Confío en la gente con la que trabajo porque así también me ayudan a tomar este tipo de decisiones. Para este último disco había hecho unas 20 canciones. Por primera vez no compongo yo solo que es lo que he hecho en mis otros 14 discos, sino que sumé a David Quinzán, compositor y amigo mío. Soy coproductor de mis discos pero en este caso me desatendí de esta labor y la cogió Campi, productor del nuevo disco. Otra persona que me ayudó a decidir sobre las canciones fue mi propio manager Kin Martínez o incluso la gente de la banda.

- Si tuvieras que escoger una canción de todas las que has creado, ¿Cúal sería?

Que difícil... Una canción que me gusta mucho y que a la vez no es de las que más gusta es Insomnio. Si te tengo que decir cúal es la más aclamada probablemente sea Tierra.

- Un evento en 2010 con nombre Xoel López y La Caravana Americana da título a un documental. ¿Qué se cuenta en él?

El documental recopila la experiencia vivida en América e incluye a la gente que me encontré por el camino y los conciertos que ellos hicieron en España. Nos gustaría que saliese ahora en octubre ya que se cumplen diez años de lo vivido.

- ¿Qué significó para ti ser el vencedor de la Gala de los V Premios de la Música Independiente en 2013?

Me quedo con la carrera de largo recorrido. La verdad es que no recuerdo que fuera un día de inflexión o para hacer una celebración por encima de las demás. Lo inolvidable es seguir trabajando en esto que yo lo veía difícil cuando era joven. Los premios se agradecen y te sitúan en un buen lugar a nivel profesional pero no son para mi un objetivo. Lo que me alegra es seguir haciendo discos y conciertos.

- Eres autor de dos libros. ¿Consigues trasmitir lo que quieres a través del papel?

Para mi es algo complementario, ya que me considero músico al 98%. Siempre que saqué un libro fue porque alguien me lo propuso y me motivó a hacerlo. El asaltante de estaciones es de artículos y curiosidades de toda mi carrera profesional y el segundo, Bailarás cometas bajo el mar se puede definir como un poemario o libro de versos. Ahora va a salir un tercer libro, una entrevista, que ya no es cosecha propia.

¿Cómo te gustaría que te recordaran?

Espero que no me tengan que recordar mucho, que me puedan seguir viendo mucho en directo y disfrutándome con energía suficiente. En cualquier caso, si miran hacia atrás que vean un esfuerzo y un intento de búsqueda de belleza y de una persona apasionada con lo que más le gusta, que es la música.