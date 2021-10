Medallas de honra do CCG a García Montero y Helena González

Santiago. O plenario do Consello da Cultura Galega acordou recoñecer o traballo de Luis García Montero e de Helena González na promoción da lingua e cultura galega no exterior coa súa máxima distinción, as súas Medallas.

A Luis García Montero, director do instituto Cervantes, e a Helena González, profesora da Universidade de Barcelona, concedéuselles pola súa contribución na promoción da lingua e a cultura galega no exterior.

Asimesmo, aprobouse a programación de actividades para 2022 que prestará atención aos movementos sociais e culturais na forxa da autonomía; á cultura marítima e ao pasado, presente e futuro dos medios de comunicación en Galicia.

Ademáis da celebración do tradicional Concerto das Letras Galegas tamén se organizarán actividades arredor da figura de Delgado Gurriarán, próximo homenaxeado no Día das Letras Galegas, con accións que estarán vencelladas a análise dos exilios.

No plenario tamén se presentou o balance do último trimestre, que estivo marcado pola recuperación da actividade presencial.

Luis García Montero (Granada, 1958) é un poeta e crítico literario, ensaísta, catedrático de Literatura Española na Universidade de Granada. Desde o 2018 dirixe o Instituto Cervantes desde onde desenvolve un decidido programa na defensa da diversidade lingüística e cultural de España. Recibiu numerosos premios, entre eles o Premio Nacional de Literatura (1994), o Premio Nacional da Crítica (2003) ou Premio Poetas do Mundo Latino (México, 2010).

É un bo coñecedor da figura de Rosalía de Castro, así como de numerosos autores españoles ou latinoamericamos como Adolfo Bécquer, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Rosales, Rubén Bonifaz Nuño, Francisco Ayala o José Emilio Pacheco.

Helena González Fernández (Comesaña-Vigo, 1967) é profesora titular de literatura galega, investigadora do Centre Dona i Literatura na Universidade de Barcelona e académica correspondente da Real Academia Galega.

As súas liñas de investigación céntranse na crítica literaria feminista, a cultura popular, a literatura galega contemporánea e mais as relacións culturais entre Galicia e Cataluña.