Medra o orzamento dos Clubs de Lectura ata chegar os 400.000 €

LIBROS. A Xunta vén de publicar a convocatoria para o desenvolvemento de Clubs de Lectura nos centros educativos, que este ano se amplía á etapa de Primaria e que duplica o seu orzamento total ata os 400.000€, fronte aos 200.000 da última edición. Chegou o pasado curso a 213 centros escolares de toda Galicia e a 10.100 participantes. O obxectivo é estender os beneficios destes grupos aos máis novos, no marco das bibliotecas escolares, logo dos éxitos acadados nos clubs de lectura do ensino secundario, e reforzar, deste xeito, o papel desta ferramenta na creación e consolidación de hábitos lectores así como no desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. O prazo de presentación estará aberto ata o 15 de outubro. Poderán solicitar participar os centros de Primaria, ESO, Bacharelato e ensinanzas de réxime especial. REDACCAIÓN