Meiga-i, drag queen pandeireteira, protagonista hoxe en ‘A revista’

Santiago. A Revista coñecerá hoxe na TVG unha singular lavandería ecosostible, aberta en Santiago baixo o nome de Lavandeiras, en homenaxe ás mulleres que lavaban nos ríos e nas pías, que contempla un espazo aberto ás obras dos artistas e outra sala específica para os accesorios e roupa dos animais de compañía.

Xa no estudio, o programa da canle pública galega recibirá a visita de Meiga-i, primeira drag queen pandeireteira, ideada polo vigués Javier Sánchez, que busca expresar a tradición galega cunha linguaxe e performance actual.

O espazo recibirá tamén hoxe dous deseñadores, cuxo traballo foi protagonista na Madrid Fashion Week. Por unha banda, o lucense Sergio Villasante, cuxa colección foi seleccionada para participar na plataforma dos novos deseñadores galegos, e Gabriel Nogueiras, director creativo da firma con sede en Pontevedra Ruberarth, que obtivo o premio Mercedes-Benz Fashion Talent.

A Revista seguirá a falar de moda, en conexión con Pontevedra, con Lola Dopico, directora de Esdemga, centro de Estudos Superiores de Deseño Téxtil e Moda.

Ademais, este martes estarán coa presentadora Loly Gómez a xestora en redes sociais Ana Gayoso, con quen comentará as distintas cuestións que se poñan sobre a mesa, e o secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López.

FALANDO DE LIBROS E DISCOS Por outra banda, ZigZag recibirá hoxe a Manuel Gago, que presenta o seu novo libro, Nus, un retrato irónico e irreverente da contraditoria Galicia da década de 1980 a través das aventuras sexuais dun crápula tan cínico como tenro.

Na súa colaboración no estudio, Xosé Buxán falará da exposición do lucense Suso Basterrechea. Aberta na Galería Metro, as obras do artista presentan a axitación antes da fin, a paixón como forma de resistencia.

En forma de reportaxe, o programa afondará no libro Mar de Esteiro e outros poemas, de Ana Fernández, con versos que son como fulguracións do instante, nos que o galego é a lingua principal descrita, pero no que tamén se usa o inglés e o castelán como linguas paralelas de escrita e canto.

Ademais, os espectadores coñecerán o ciclo de cinema belga no Museo Online de Cinema Autobiográfico (MOCA) e a música de Piti Sanz, que estrea videoclip do tema Dille que non, unha das apostas musicasi máis chamativas destas datas en Galicia. ECG