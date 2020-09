Mercedes Peón, Fina Calleja e a Banda de Vilanova dos Infantes, premios Rebulir

Santiago. O xurado dos Premios Rebulir da Cultura Galega 2020 decidiu outorgar estes galardóns a Mercedes Peón pola súa contribución a difusión e a renovación da música galega dentro e fora de Galicia (Categoria Música Galega); e a Fina Calleja pola súa traxectoria profesional no eido do teatro e audiovisual, e polo seu compromiso coa cultura de base, en, desde e para Ourense (Cat. Artes Escénicas). Tamén hai distinción para a Banda de Música de Vilanova dos Infantes no seu 160 aniversario polo legado cultural na música popular (Cat. Homenaxe).

A comisión que avaliou as diferentes candidaturas reuniuse o pasado venres de maneira virtual, e estaba constituida por: Sandra González Sousa (presidenta da AC. Rebulir), Alexandre Sotelino Losada (Profesor da Universidade de Santiago , e director académico do FIR).

Vogal 1: Isabel Gil Álvarez (alcaldesa do Concello de Ramirás), vogal 2: Rosendo L. Fernández Fernández (vicepresidente da Deputación de Ourense), vogal 3: Sandra Quintas Vázquez (Xefa Territorial da Conselleria de Cultura e Turismo), vogal 4: Susana Durán González (Directora Administrativa do FIR), vogal 5: Diego Freire Fernández (Asociación de Actores e Actrices de Galicia), e vogal 6.: Alejandro Lago Barciela (Gaiteiro e tamén Mestre de Música Tradicional)

Asemade, faise constar que a Presidencia de Honra de dito premio está exercida polo Presidente do Parlamento de Galicia, Miguel A. Santalices Vieira. Nesta xuntanza, acordouse tamén establecer o acto de entrega de ditos galardóns o Sábado 19 de decembro, as 19:00 h. no marco da Gala Central do FIR_2020, a cal se celebrará previsiblemente no Complexo Polideportivo de O Picouto (Concello de Ramirás) seguindo estritamente as medidas sanitarias vixentes nese momento.

Convén sinalar que o Premio Rebulir de Cultura Galega, nace alá no ano 2012 como un recoñecemento a persoas/colectivos que contribúan á difusión e posta en valor da cultura autóctona nas súas moitas e diferentes manifestacións para dese xeito traballar a prol de mesma. REDACCIÓN