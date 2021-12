Alka Joshi: “Mi madre me ha permitido tomar mis propias decisiones”

Nos gustaría que nos contaras tu trayectoria y lo que te llevó a escribir La artista de henna, incluida la inspiración para el mismo. ¿Qué fue lo que realmente te impulsó a escribir y a convertirte en autora?

Mi sueño era dibujar. Sin embargo, en 2008, cuando la crisis económica afectó a los proyectos de mi agencia de publicidad, decidí matricularme en un máster intensivo en Escritura Creativa. Al mismo tiempo, hice cinco viajes con mi madre a Jaipur (la mayor parte de nuestra familia extensa sigue viviendo allí). Durante esas visitas, compartió con nosotros su infancia, su maternidad y los detalles de su matrimonio concertado con mi padre ingeniero en 1955.

Me di cuenta de que ella, que había sido criada de forma tan convencional, me había permitido tomar mis propias decisiones sobre el matrimonio, la carrera y la familia. Así que creé un personaje de ficción que renuncia a su matrimonio para seguir su propia vida independiente en una época en la que la India está forjando su propio camino como nación recientemente independizada. Así nació Lakshmi, la artista de la henna.

Al tratarse de una novela de ficción histórica, ¿qué implicó tu investigación para escribir esta novela? ¿Cuántos viajes a la India realizaste para llevarla a cabo?

Como no había vivido en la India desde los nueve años, era importante para mí retratar los detalles de la época con precisión. Mi investigación tiene tres vertientes: leer libros, ver películas y documentales y entrevistar a personas que vivieron en el periodo sobre el que escribo. Para entender las actitudes que imperaban en la década de 1950 sobre la casta, el color y la clase, entrevisté a mi madre, mi padre y a amigos que vivieron esa época.

Durante mis cinco viajes a Jaipur, hablé con comerciantes, maharanís, directores de escuela y curanderos ayurvédicos. Vi películas indias de los años 1950 y leí novelas de época de autores indios, así como textos históricos que ofrecían un relato más completo de los estragos que los británicos causaron en las industrias indias durante la colonización.

¿Qué resonancia dejarán las luchas de Lakshmi en las mujeres indias de hoy en día?

Todos los días oigo de lectoras de todo el mundo, ―tanto de Oriente como de Occidente, lo mucho que les impactan los personajes, que han vivido las vidas de las mujeres de las novelas y han sentido las emociones que sienten los personajes.

Los indios, pakistaníes y bangladesíes me dicen que se sienten orgullosos de la forma en que retrato sus ricas culturas en mis novelas.

Los lectores de fuera de Asia meridional me dicen que han aprendido mucho más sobre la historia de la India y su gente de lo que sabían anteriormente. Eso me llena el corazón porque siento que he logrado mucho más que contar una historia.

La ciudad rosa, Jaipur, en su glorioso aspecto, desempeña un papel muy importante en la historia, ¿qué importancia tuvo el hecho de que la historia se desarrollara en Jaipur?

Jaipur es la ciudad que mejor conozco. Vivimos allí con mi familia antes de emigrar a Estados Unidos. Es la capital de Rajastán y el hogar de las familias reales. Muchos de sus palacios y fuertes, jardines y museos rinden homenaje a su larga historia. Nuestra familia también vivió en otras tres ciudades del estado de Rajastán, así como en la ciudad de Chandigarh, en el Punjab. El núcleo de mi ADN se creó en esa parte del mundo, y vibra con sus colores, fragancias y su cocina hasta el día de hoy.

Leer la novela también es toda una experiencia sensorial, los olores, los colores, la comida que acompañan la historia de Lakshmi ayudan al lector a entender mejor la ambientación y la cultura indias. ¿Cómo has plasmado esa parte sensorial en las páginas de tu novela?

Es importante que mis lectores se sumerjan en el escenario de la novela. Durante unas horas, quiero que se pierdan en mi mundo. Cuando se adentran en mis libros, también pisan las polvorientas calles de Jaipur, se mezclan con los coloridos vendedores de los bazares y toman té con la elegante Maharaní.

Como empecé mi vida como artista (introvertida), aprendí a observar con detalle mi entorno. Al fin y al cabo, no se puede dibujar una hoja sin fijarse en cada una de sus vetas, en los cambios de tonalidad desde la punta hasta el lugar donde se une a la rama, en si los bordes son irregulares o rectos.

Del mismo modo, aprendí a observar a las personas: la forma en que interactúan entre sí, lo que dicen, lo que me puedo imaginar que piensan y lo que no dicen. También presté atención a si había un zumbido en el aire o el canto de un gallo, si podía oler la hierba recién cortada o el olor de un plátano demasiado maduro, si hacía mucho calor o si la brisa me ponía la piel de gallina. Es esa información sensorial y mi capacidad para transformarla en palabras lo que produce mi esencia literaria.