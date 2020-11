“Mi novela es blanca, te hace sentir bien”

La viguesa Amara Castro Cid, licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y en Lenguas Aplicadas por la Universidad de Évora, en Portugal, con una experiencia profesional que conjuga la docencia, la traducción y el periodismo, tras la publicación de Con esto y un bizcocho que recibió el Premio Círculo Rojo, vuelve a las librerías con una nueva novela. En esta entrevista nos habla de su nueva creación, de la que espera tenga una buena acogida por el público, como su anterior libro, y destaca la suerte que ha tenido de publicarla conla editorial Maeva.

Hace un par de años publicaste tu primera novela, Con esto y un bizcocho, y ahora El tiempo suficiente, ¿Cómo ha sido la experiencia con las dos?

Muy diferente. La primera fue autopublicada, un gran éxito local, pero imposible ir más allá. La segunda tiene el respaldo de una editorial de la categoría de Maeva. A veces pienso que esto fue como estar en mi calle dándole patadas a una pelota y, de repente, estoy jugando en primera división.

¿De qué trata El tiempo suficiente?

Es una saga familiar. Dos hermanas leen juntas las memorias de su abuela Gala. Una de ellas, Telma, es enfermera y un paciente suyo está muy relacionado con el pasado de la familia. A medida que vas leyendo, encuentras ingredientes como: secretos, amor, sentimientos encontrados, culpa, superación, decisiones complicadas...

¿Por qué se titula El tiempo suficiente?

Es el elemento común entre los personajes de la novela. Cada uno necesita el tiempo suficiente para perdonar a quienes le han hecho daño y, sobre todo, para perdonarse a sí mismo y poder seguir adelante. Hay una frase de Gala que dice que no se puede volar con heridas abiertas en las alas, se necesita el tiempo suficiente para que cicatricen. Además, el paso del tiempo me inquieta. Soy consciente de que un día que pasa no vuelve y debemos disfrutarlo porque es un regalo. No digo que haya que salir a vivir emociones fuertes todo el tiempo, sino que hay que vivir con intensidad cada situación cotidiana: una comida en familia, una buena lectura, un paseo por la playa...

¿En quién te inspiraste para crear a la mujer en la bicicleta de la portada?

En mi abuela materna. A pesar de ser una niña mimada y vivir una juventud feliz, enviudó muy joven. Tuvo que ser fuerte y aprender a coger las riendas de su vida en un momento en el que tenía el alma destrozada. Era una mujer especial, moderna y elegante, con un empuje increíble. Su ejemplo de fortaleza y sus buenos consejos son el mejor legado que nos dejó a mis hermanos y a mí. Me resulta muy satisfactorio compartir ese legado tan valioso con los lectores de El tiempo suficiente.

En tu novela hablas de resiliencia, ¿crees que el ser humano siempre se ha tenido que reinventar?

Sí, desde que el mundo es mundo no hacemos más que reinventarnos. Nunca hemos parado de evolucionar genéticamente como especie, adaptándonos a los cambios del entorno. En cada uno de nosotros vive un instinto de supervivencia ancestral, primario y poderoso que nos empuja a levantarnos después de cada caída, a adecuar nuestras actitudes a los cambios de circunstancias.

Ahora que has logrado tu sueño, ¿qué objetivos te planteas para el futuro?

Deseo que la vida me regale “el tiempo suficiente” para escribir muchas novelas, publicarlas en la que ya es mi casa, Maeva, y seguir haciendo que los lectores pasen un rato agradable gracias a mis letras.

¿A quién le recomendarías esta obra recién nacida?

A ese lector que le dice a su librero: “Quiero una novela que me distraiga y me aporte algo, que me haga sentir, pero sin tener que hacer un gran esfuerzo para leerla al final de un día agotador. ¡Ah! Y si puede no contener escenas que causen pesadillas, pues mejor”. El tiempo suficiente es una novela muy blanca, feel good, no ofende a nadie y puede gustar a mucha gente, especialmente, aunque no de una forma exclusiva, al público femenino. Diría que es la novela perfecta para regalarle a una madre, a una hermana, a una amiga... Y cómo no, para hacerse un autorregalo, que suelen ser los más merecidos.