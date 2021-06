Miedo al miedo

“Por delante la emoción; por detrás la inteligencia, cojeando” es una afirmación que nombres muy distintos, de Zambrano a Wittgenstein, podrían firmar. Sentimientos y emociones son hoy equivalentes por el efecto de perturbación que tienen en el plano intelectual, desequilibrando el control que siempre pretende una cabeza que, con la penetración neuronal de la economía, se ha elevado a estrategia global. La emociones, los sentimientos nos pueden a arrastrar. De ahí que, aunque seamos sentimentales de carácter, tomemos distancias e intentemos controlarnos. Por decirlo del todo, este control de lo personal llega al extremo de que hoy hemos arrinconado la voz y la mirada. Se mira en Marruecos o en Colombia; no en EEUU o Francia, donde solo se reconoce, más o menos militarmente, lo ya tipificado.

Emoción es aquello que surge, al margen de cualquier estrategia escénica. “Lloré de principio a fin”, reconoce Nick Cave en la primera vez que vio Madre e hijo. Corazón y cabeza son dos polos muy distintos: lo que sentimos y lo que pensamos, el calor de las emociones y la frialdad cerebral. Se podría decir que las emociones tienen un alma propia, pues surgen al margen de la economía de lo conceptual. “El corazón tiene razones que la razón no entiende”, dice Pascal.

Es cierto que las emociones fuertes nos pueden bloquear. El amor, la cólera, el miedo... pueden llegar a ser ciegos, obstaculizando la mínima distancia que necesita la cabeza. Sin embargo, también es cierto que pensamos únicamente desde lo que nos afecta, sobre lo que antes sentimos. Solo “da que pensar” lo que nos altera, aunque sea levemente. Una reflexión ocurre a raíz de un pequeño impacto primario que toca nuestra piel o nuestros nervios.

Si apenas tenemos emociones pensaremos de un modo técnico, profesional o especializado, no de manera holística y personal. Al buscar en la biografía de alguna persona que admiramos, porque ha revolucionado el campo de la música o la física cuántica, es difícil que no hallemos en su vida rasgos patológicos de vivencias que, con sus ecos de tormento, no encontraremos en otras vidas. Es casi imposible que en alguien que admiramos, porque ha logrado algo verdaderamente nuevo, su biografía sea plana y su potencia creativa provenga solamente de una excelente formación profesional. Sin ir más lejos, podemos encontrar dramas casi inconfesables en las biografías de Marilyn, Kurt Cobain o Rosalía de Castro. La inteligencia brota del suelo de los sentimientos, buscando resolver traumas que han surgido con la misma urgencia del hambre. Sin ese entrenamiento en lo traumático, la mejor inteligencia heredada se duerme. La sistemática evitación de lo traumático en nombre de la seguridad, ¿no será uno de los factores culturales que explican la mentada decadencia de lo que llamamos Occidente?

Diversos filósofos y psicólogos han sugerido que son las deformaciones de la vida, no los “cursos de formación”, los que nos enseñan y nos hacen más inteligentes. Hasta en el hoy olvidado discurso de Steve Jobs en Stanford se reconoce la cadena fundacional de accidentes que forman al genio de la informática. Si no se habla de cursos de deformación es debido a la tradición puritana impuesta por un Norte donde el accidente emotivo tiene el tabú de lo que no podemos planificar. Los traumas ocurren, de forma inesperada. Fuera del cine y las series televisivas, no hay emociones programadas ni accidentes a petición.

Seguimos intuyendo que lo inesperado de las emociones es el motor y la materia prima de la razón. En la literatura rusa todos los rasgos de inteligencia -a veces demoníaca- están asociados a sentimientos: revolucionando la literatura occidental, los héroes de Chéjov y Dostoievski enrojecen, palidecen, se encolerizan o tartamudean casi en cada página. Si no sentimos de vez en cuando algo así como miedo, cólera, vergüenza o afecto, ¿qué tipo de inteligencia podemos tener, qué podemos pensar que no esté ya pensado? La vida de Kurt Gödel indica que hasta el genio matemático proviene en buena medida de su aislamiento, de su rareza sexual, de una timidez adolescente.

No es obligatorio ser genial. Solo debemos admitir que la inteligencia no nace de los buenos libros o de los máster de alto nivel. Muy lejos de la mitología democrática, el genio de Clarice Lispector o Borges se entrena en algo parecido al estrés de sobrevivir en un bosque.