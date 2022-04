Miguel Carrero, reflexo da Galicia que nunca se rende, traballadora e con talento

Na entrega do XV Premio Victoriano Reinoso, que a Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama) concedeu este mércores a Miguel Carrero, presidente do Grupo Previsión Sanitaria Nacional, o director do Igape, Fernando Guldrís, destacou a importancia de “activar as pancas de crecemento necesarias” para facer fronte ao momento actual que se está a vivir.

“A situación obriga á toma de decisións axeitadas”, expuxo Guldrís en referencia ao actual contexto económico, un escenario no que, como lembrou, o Goberno galego activou hai semanas un plan de choque que inclúe medidas específicas, tanto para as familias como para o rural, a pesca, o sector agropecuario ou a automoción.

Estas actuacións, salientou Guldrís, complementan o traballo que xa viña impulsado a Xunta, materializado en medidas concretas como os orzamentos máis elevados da historia de Galicia; o desenvolvemento do Plan Estratéxico de Galicia ata 2030, ou ferramentas como a Lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica da autonomía.

“E, por suposto, os fondos europeos Next Generation, nos que estamos a facer un importante traballo da man do tecido empresarial e dos axentes económicos e sociais para presentar proxectos sólidos que poidan optar a eles”, proseguiu o director do Igape, quen resaltou que todas estas accións son “unha mostra do bo facer do modelo galego” na procura de “adaptarse aos cambios e para manterse en primeira liña, consolidando o seu propio modelo económico” na situación actual.

Un modelo, salientou, que exemplifica Miguel Carrero, “fiel reflexo da Galicia que nunca se rende e que sabe que para triunfar fai falta talento, pero tamén grandes doses de traballo e de enerxía”.

“A nosa é unha terra da que podemos estar orgullosos. O talento, a formación, a innovación, aspectos clave que caracterizan ás nosas empresas, deben estar moi presentes na construción do noso futuro; un futuro que estamos chamados a construír traballando todos xuntos”, concluíu a súa intervención Guldrís, no acto no que recoñeceuse a dilatada e exitosa traxectoria profesional do presidente do Grupo PSN.