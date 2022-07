Mimar el turismo y decir más te quieros

A estas alturas de la pandemia, me da que entre poquísimo y nada significan ya las cifras que ofrecen a diario los medios de comunicación sobre la incidencia covid. A fuerza de repetición y hastío se han acabado viendo con la misma distancia con la que un mileurista ve la subida y bajada de la bolsa de Wall Street o el Mercado de Valores. Da igual. Como que está ahí y seguro que de alguna retorcida forma afecta a tu vida, pero no tiene nada que ver contigo. Por eso, este verano de 2022 pasará a la historia por ser la vuelta a la normalidad, aunque la comunidad científica y médica pidan prudencia y sentido común.

En plena ola de calor, lo de volver a poner la mascarilla creo que ya ni se atreven seguros de caer en saco roto. Han vuelto las fiestas con roce, los conciertos multitudinarios, las ligoteos de verano con distancia corta y los viajes en avión, y si es con pasaporte en mano, mejor. Según los datos de Kayak.es, de hecho, con un crecimiento de búsqueda de vuelos de alrededor de un 102 % en comparación con los niveles previos a la pandemia. Es decir. No solo queremos volver a la normalidad. Queremos volver a la vida con ansia,

Y como era de esperar en este mundo dominado por la exposición, las redes sociales y el mostrar y/o aparentar, este renacimiento vacacional ya tiene nombre propio. Se llama el turismo de la venganza. Por lo visto, como reacción a la imposibilidad de tomar vacaciones con normalidad, algo habitual después de una crisis como la que hemos vivido, según el profesor Francesc González, aunque yo no acabo de pillarle el por qué de este nombre.

Y aunque en Europa el concepto no ha calado mucho, los americanos lo están empleando a tope para enseñar sus viajes en redes, a modo de hashtag, post de Instagram o vídeo de TikTok con #myrevengetravel 2022. Yo estoy por darle la vuelta y poner que es el destino el que se vuelve contra mí como una broma pesada, y después de dos veranos con restricciones aparece vengándose en forma de overbooking, cancelaciones y retrasos.

DICEN LOS EXPERTOS QUE LA RECUPERACIÓN ES FRÁGIL y hablan de incertidumbre económica, inflación, subidas de euribor, guerras en Ucrania y no sé cuántas cosas más. Y honestamente yo creo que sí, que seguro, que tienen razón. Pero a mí que me dejen soñar un poco con playas infinitas y aguas turquesas antes de caer en el rojo de mi cuenta corriente.

El Caribe y Latinoamérica, por cierto, a la cabeza de los destinos más visitados según el informe de Perspectivas del turismo mundial presentado por ForwardKeys en la Cumbre Global del WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), que revela cómo algunos países recuperarán las cifras prepandemia. Así, las reservas en Costa Rica superan en un 30% las registradas en las mismas fechas de 2019. También suben las de Aruba, República Dominicana, Jamaica, México y Pakistán.

Y aunque no está en el Top 5 de la lista, sino en el puesto 19 de destinos resilentes de ForwardKeys, España sigue enamorando por sus Islas Baleares, especialmente Ibiza; la ciudad de Valencia y Málaga. Yo no digo más, pero hay qué ver la de destinos maravillosos de la Península Ibérica que se pierden...

ESO SÍ, COMO SIGAMOS EN EL MODO EN EL QUE ESTAMOS me da que no nos va a hacer falta una crisis económica para cargarnos el turismo. Ya lo vamos a hacer nosotros solitos. Estaciones de tren y aeropuertos faltos de personal con los problemas que acarrea, ausencia de medios de transporte ágiles que te garanticen traslados en hora, información turística que no existe, vuelos y trenes que desaparecen, instalaciones incómodas... ¿sigo?

Y EN EL MEDIO DE TANTAS QUEJAS, UNA RECOMENDACIÓN. Leer a Sara Herranz. Pese a que alguien me contó que había estudiado Comunicación Audiovisual en Santiago, yo descubrí a la ilustradora tinerfeña con La persona incorrecta, su segundo libro, que me hizo buscar aquel primero que había publicado un par de años antes, Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí, y del que había vendido más de 25.000 ejemplares. A mí me encantaron ambos, aunque reconozco que todavía no he leído El Diablo es mujer, que sacó a la calle el año pasado y que tengo en pendientes.

Me he acordado de ella ayer, leyendo un artículo suyo en The Pocket Magazine que tituló He roto la rueda, y con el que he empatizado mucho a ratos. También lo recomiendo.

En él, entre otras muchas cosas, Sara habla de dedicar más espacio y tiempo a unas prioridades que ahora son la red afectiva sólida que la apoya, sostiene y acompaña.

No he podido evitar pensar al leerlo en un estudio sociológico sobre la amistad encargado por Beam Suntory, que determina que a la mayoría de los españoles le cuesta exteriorizar estos sentimientos: el 49% admite que nunca ha dicho ‘te quiero’ a sus amigos más cercanos, pese a que sí existe este sentimiento y 6 de cada 10 querrían hablar más con ellos de lo que lo hacen.

Pues igual va siendo ya hora de trabajar más los afectos, ¿no?