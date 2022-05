Miranda participa en Madrid nos actos polo Día das Letras

Santiago. O secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistiu este sábado aos actos organizados pola Federación de Asociaciones Galegas de Madrid (Fagama) co gallo do Día das Letras Galegas. No acto, agradeceu a labor desta agrupación de entidades en prol do galego e da cultura de Galicia, e destacou o traballo e esforzo realizado neste senso nos últimos anos, dadas as dificultades provocadas pola pandemia sanitaria.

Recordou que “falar o galego, gozar da súa lectura e utilizalo entre os nosos é unha riqueza que non debe ser esquecida e que debe ser promovida entre todos os que amamos a nosa terra”.

O secretario xeral da Emigración recordou aos presentes que “é grazas a ese amor pola lingua que manteñen e promoven as nosas entidades fóra das nosas fronteiras que está a pervivir a nosa cultura entre as novas xeracións que xa naceron lonxe de Galicia”.

O presidente de Fagama, Horacio Rico, deu a benvida ao acto a tódolos presentes, e o capelán das colectividades galegas e xornalista, Andrés Ramos, introduciu a Charo Golmar, escritora encargada de ofrecer unha conferencia sobre a vida e obra do autor homenaxeado este ano, Florencio Delgado Gurriarán.

Tamén estiveron os representantes do Centro Gallego de Móstoles, do da Sierra de Madrid, de Tres Cantos, de Madrid, a Casa de Galicia en Alcorcón, a de Fuenlabrada, a Asociación Galega Corredor do Henares, Xuntanza de Galegos de Alcobendas, e as asociacións sectoriais Asomega, Iurisgama e Aegama. ecg