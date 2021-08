“Mis cartas no son quejas sino anécdotas de mi vida cotidiana”

Enrique Stuyck Romá (Madrid, 20 de enero de 1943). Abogado no ejerciente, periodista por afición y empresario por vocación, ha dedicado parte de su tiempo a escribir a la sección de ‘Cartas al Director’ de periódicos de toda España, muchas de las cuales han sido publicadas y figuran en un libro titulado “Una selección de cartas al director publicadas en 66 periódicos”, que acaba de recibir el Premio Guinness.

Vayamos al origen, ¿cuándo y por qué comenzó a escribir cartas a los periódicos?

Escribí una primera carta, medio en broma, en 2003, titulada “Pobre Enrique”, sobre una entrevista a Enrique Iglesias, que fue publicada, para mi sorpresa, en El Pais Semanal, lo que me animó a escribir más cartas aquel año, sobre todo los meses de verano que pasé en El Puerto de Mazarrón (Murcia). Me publicaron entonces unas doscientas cartas en periódicos de toda España, pero dejé de escribir en noviembre de ese mismo año por falta de tiempo.

Volví a escribir cartas a principios de 2019 porque mi hija pequeña, Wendy, para preparar una entrevista para un máster en Comunicación que quería a cursar en el Instituto Empresa (IE) de Madrid, me pidió comentar la actualidad social, económica y política, para lo que tuve que leer esos días la Prensa a fondo, lo que me motivó a empezar a enviar cartas de nuevo, y así hasta el día de hoy, que me han publicado más de 5000 cartas.

¿Puede citar el top 10 de los medios que más divulgaron sus quejas?

Mis cartas no son quejas si no comentarios sobre la actualidad, social, política, económica, cultural, deportiva, etc., anécdotas de mi vida cotidiana o reflexiones sobre temas diversos.

El ranking de los diez periódicos en los que me han publicado más cartas, sería el siguiente, en orden de mayor a menor: La Nueva España, La Región de Orense, El Periódico de Aragón, AS, Málaga Hoy, SUR de Málaga, Diario de Ávila, Diario de Burgos, Hoy de Extremadura y La Voz de Almería

¿Tuvo reacciones de los afectados por sus opiniones?

En la primera etapa sí que tuve algunas reacciones a mis cartas, muchas de ellas elogiosas y otras no tanto, porque entonces escribía sin medir mucho las palabras y a veces molestaban, pero en las cartas publicadas los últimos dos años y medio, solo he tenido respuestas y comentarios amables. Lo cierto es que ahora procuro manifestarme con moderación y prudencia, entre otras razones para evitar reacciones incómodas.

Puedo comentar algunas anécdotas relacionadas con las cartas, de las muchas que ha habido.

En una carta titulada “ Las meditaciones de Marco Aurelio”, publicada en La Nueva España, me equivoqué en un siglo. Hablaba de veinte siglos atrás y varios lectores me lo reprocharon porque no eran veinte si no diecinueve. Un lector escribió una carta muy ocurrente titulada “Menos siglos” a la que yo respondí con otra titulada “Errarre humanum est”, pidiendo disculpas.

También merece un comentario el hecho de que en la Universidad Alemana de Heidelberg, una profesora de español esté utilizando algunas de mis cartas como ejercicio práctico con sus alumnos.

Me han publicado también varias cartas sobre experiencias personales que me han generado muchas emociones.

¿En qué periódicos le gustaría publicar y no lo consiguió?

Creo que mis cartas, de ambas etapas, se han publicado en la práctica totalidad de los periódicos españoles.

¿Recuerda cuál fue la carta más corta y contundente? ¿Puede transcribirla en la respuesta?

De todas las cartas que he escrito hasta ahora, la que transcribo a continuación es la que refleja mejor mi actitud vital. También especifico los periódicos y las fechas en los que fue publicada.

EL SENTIDO DEL HUMOR

Había perdido todos los sentidos menos el del humor. Llevaba toda la vida representando una comedia. Estaba a punto de palmarla y no sufría porque lo veía todo con humor. Se alegró cuando pudo comprobar que tampoco había perdido el sentido del tacto.

Fue recuperando paulatinamente los demás sentidos y comenzó la nueva comedia que debía seguir representando con menos ganas, pero con humor, en soledad, que no sabe adónde le llevará. Se consuela recordando al gran actor inglés Edmund Kean que, en su lecho de muerte, comentó que “morirse es fácil, la comedia es lo difícil”, algo con lo que estaba totalmente de acuerdo.

Nunca había sido de lágrima fácil y menos ahora que le quedaban dos telediarios. Tenía que aprovecharlos para reírse del mundo y dejar como herencia su mejor sonrisa, ninguna deuda y algunos bienes. Se morirá feliz pensando que todos sus hijos se disputarán la sonrisa.

Diario de Navarra 4 de noviembre de 2019, Diario de Ávila 10 de noviembre de 2019, Diario de Burgos 6 y 8 de noviembre de 2019, Comercio de Gijón 8 de noviembre de 2019, La Nueva España 4 de noviembre de 2019

¿Cuánto tiempo le dedica cada día a esta parcela de su vida?

Dedico cada día, los siete días de la semana, no menos de 5 o 6 horas diarias. Empiezo a las 6 de la mañana, comprando uno a uno, a través de la aplicación Kiosko y Más, en torno a 50 periódicos. Es la única forma de saber en qué periódicos me publican. Cada vez que veo una carta mía publicada hago una captura de pantalla y la archivo convenientemente. Hojeo algunos y leo a fondo los de Madrid y Barcelona, para estar al tanto de la actualidad, contrastar opiniones y poder escribir sobre algún tema que me parezca interesante.

Escribo dos o tres cartas diarias. En cada carta empleo aproximadamente una hora porque me gusta hacerlo bien y documentarme para no cometer errores.

Envío las cartas a TODOS los periódicos, en torno a los cincuenta que he mencionado anteriormente, labor que realiza una persona que me ayuda en esta tarea y que supone en tiempo alrededor de una hora.

En su biografía figura que es abogado y jubilado, ¿dónde reside y dónde ejerció?

Resido en Madrid, soy abogado y periodista, dos carreras que cursé, presencialmente, después de los 65 años.

No estoy jubilado del todo, porque aún trabajo en una Empresa llamada STOR, que fundé en 1971 con mi socio y amigo Francisco Ortiz, y hoy, cincuenta años después, seguimos siendo socios, amigos y trabajando juntos. STOR es una empresa especializada y líder mundial en productos de menaje infantil decorados con licencia de los personajes infantiles más populares en cada territorio. Actualmente tenemos presencia en más de ochenta países.

Al margen de mi actividad como empresario, he tenido también una trayectoria como trabajador por cuenta ajena, de lo que cabe destacar el período entre 1975 y 1988, en el que fui presidente de la compañía Walt Disney para España y Portugal, compañía a la que sigo vinculado a través de mi empresa, Stor, que he mencionado anteriormente.

¿Qué pensó cuando recibió el Premio Guinness?

Fue una gran alegría porque no deja de ser un reconocimiento a un trabajo periodístico, un tanto atípico, pero que me está generando muchas satisfacciones, y entre ellas el Guinness, un premio que sienta muy bien.

¿Cuántas cartas le quedan todavía por escribir?

Sigo escribiendo diariamente y ahora con más intensidad porque me he planteado como reto llegar a las 10.000 cartas publicadas coincidiendo con mi 80 cumpleaños, en enero de 2023, por lo que tengo que lograr una media de ocho cartas publicadas cada día hasta entonces para cumplir mi objetivo.