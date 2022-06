Molina: “No necesito gustarle a las masas, prefiero a la gente sensible”

Para romper con la creencia de que el flamenco no cuaja al norte, Alba Molina (Sevilla, 1978) ha destapado su “Nuevo día” en el teatro Jofre de Ferrol. Su propuesta sobre el escenario no se limita a rendir homenaje a sus padres, los legendarios Lole y Manuel, pero la “mayoría de las canciones” son de quienes ejercieron como primeros exponentes del nuevo flamenco hace casi cinco décadas. En una entrevista con Efe, dice que también “hay alguna” de su último disco, de 2020, “El beso”.

La intérprete gira hacia el jazz de la mano de Pepe Rivero y cumple un sueño ahora. “Siempre quise tocar con Pepe, este ha sido el momento; quizá hemos escogido canciones que no son las más rítmicas, más clásicas”, relata la andaluza, que traza un viaje “no forzado”, una “fusión natural”, junto al músico cubano.

Para ella, demostrar a las nuevas generaciones el legado de sus padres “no solo es un honor, es un reto” y no “es fácil”. “Las hago a mi forma, no soy Lole ni lo intento porque tendría un problema”, remarca

Así, Molina admite que tiene esa sangre y se nota que es hija de ambos, “pero no soy ella”, insiste.

¿Cómo transmitir a los jóvenes el fenómeno que Lole y Manuel protagonizaron? La cantante reconoce al respecto que no es tarea sencilla e invita a “escuchar las canciones” y entender “de corazón a corazón”, como mejor “se pasan las cosas; son pioneros en lo que hicieron, en el flamenco en ese momento solo se hacían cosas tradicionales y de pena”.

Una luz que iluminó a la música de raíz que para quien también fue voz de Las Niñas dio paso a años de cambios vertiginosos en la música. “Parece que está todo más fácil, pero es más enrevesado; hay mucha información, pero todo vale y está bien tener un poco de sensatez, observar”, apostilla. Sostiene que las “cosas antiguas son las más bonitas”, beber de una tradición que no necesariamente “se cruza” con otras tendencias más comerciales.

Hay músicas en márgenes minoritarios y Alba Molina tiene claro que le “apetecerá que escuche lo que yo hago un tipo de gente que me interese a mí”. Pese a que a “todo el mundo le gusta gustar” porque para “el ego es fundamental, otra cosa es hacer lo que te gusta”.

Le importa “la gente sensible que escucha, llora y se hace una foto contigo con cariño; ese es el éxito para mí, no necesito gustarle a las masas”.

En este contexto, la artista sevillana visita Ferrol mientras ultima la publicación del sencillo con el que regresarán a escena Las Niñas tras casi dos décadas de su despedida.

“Me gusta la música buena, da igual el estilo; me llega con que yo me lo crea”, desliza, para señalar que el grupo fue “un antes y un después” al impregnar su sonido de matices de rhythm and blues. Una mezcla que no “existía como tal” en España, incide, y que posibilitó abrir “un campo bastante grande”. “Ahora se hace trap, que se escuchen el “Ojú” y a ver qué pasa”, exclama.

Molina manifiesta que el gran éxito de la banda “parece de ahora”, no ha perdido vigencia. Su vuelta busca impactar en cualquier lugar, también en Galicia o el resto del norte peninsular, que ve “bastante especial” por su público, que le “cae muy bien; siempre han sido nobles y fieles, a esta raza le gusta la música”.

Le apetecía pasar “unos días de verano” en un lugar más fresco, los previos a un nuevo tiempo para la hija de los grandes Lole y Manuel.