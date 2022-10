Monterroso será o escenario da nova entrega de ‘Galicia Bonita’

Na localidade lucense de Monterroso, a arquitecta Rosa Facal atopará esta semana unha das reformas máis complicadas de Galicia Bonita a nivel estrutural. A desmontaxe dun tellado de madeira podrecido centrará os traballos dun equipo enorme de colaboradores na vivenda de Luz e de Jaime.

Os propietarios farán todo o que estea nas súas mans para sacar adiante unha obra marcada pola dirección de carpintaría a cargo de Álex, quen deberá afrontar o reto do deseño e instalación dun soportal e dun peche na propiedade.

A REVISTA. No Día de Samaín, o programa falará da tradición galega de tallar cabazas en Defuntos, vampirizada nos últimos anos pola festa de Halloween. Para isto, contará coa presenza do director do Museo do Pobo Galego, Manuel Vilar, que falará das raíces deste costume, recuperado nos anos 90 e popularizado xa durante este século, que simboliza o tempo en que vivos e mortos comparten certos ámbitos na época que dá paso ao inverno e que é compartido por varios países da Europa atlántica.

Ademais das cabazas, tamén son protagonistas estes días as flores, coas que as familias honran os seus defuntos o día de Todos os San-

tos. O espazo da TVG conectará cunha floristería de Santiago para comprobar como van as vendas de cara á festividade do 1 de novembro.

Por outro lado, A Revista recibirá a visita do cociñeiro Pepe Solla, co que Loly Gómez falará dos beneficios do peixe, un dos alimentos máis recomendables na dieta, sobre todo comparado coas carnes. Na conversa, referiranse a un estudo realizado en Suecia que conclúe que algúns produtos mariños, como o salmón, as sardiñas, as anchoas e os mexillóns achegan máis proteínas que as carnes de vacún, porco ou polo.

Outros nomes propios do programa deste luns son César Romero e Ángel Hasewaga, da orquestra Cinema, que estarán presentes no estudio para falar da súa formación; Lys Pardo, filla de Juan Pardo, que falará do especial que prepara a TVG para buscarlle un sucesor ao seu pai, e a mestra de Polo Rego Mercedes Nodar, que, desde a súa horta, achegará novos e valiosos consellos.

ZIG ZAG. Este luns visita o estudio de Zigzag Carlos Callón, autor do Libro negro da lingua galega, co que percorre 500 anos de persecución do galego. Por primeira vez, un libro céntrase en recoller e explicar testemuños da represión lingüística en Galicia ao longo dos séculos, coa divulgación de moitos documentos pouco ou nada coñecidos.

O espazo da G2 ofrecerá tamén unha reportaxe sobre o 30º aniversario de Mofa e Befa. Con este motivo o dúo, caracterizado polo seu humor acedo e irreverente, emprendeu o seu proceso creativo máis arriscado e experimental coa súa nova obra, Pirolíticos, que estreou no FIOT de Carballo. Ademais, no Pazo da Cultura desta localidade pódese ver ata o 14 de novembro unha exposición que percorre os tres decenios de Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira como compañeiros sobre o escenario.

Por outro lado, Zigzag achegaráse á montaxe Arraianos, de Sarabela Teatro, a primeira adaptación escénica sobre a obra de Xosé Luis Méndez Ferrín. Inspirada en dous dos dez relatos que a compoñen, recolle historias da fronteira, da raia seca con Portugal, sobre o mundo dos posuídos, as supersticións e os mitos.