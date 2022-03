Morre a pedagoga Antía Cal, creadora do colexio Rosalía de Castro en Vigo

Santiago. A educadora viguesa Antía Cal faleceu este mércores en Moaña (Pontevedra) aos 98 anos de idade. A pedagoga, nacida na Habana e filla de inmigrantes, foi a precursora, en 1961, do colexio “revolucionario” Rosalía de Castro, situado na rúa Pizarro de Vigo.

Cal chegou con nove anos á cidade olívica, onde estudou Comercio e, após finalizar a Guerra Civil, cursou os estudos de Maxisterio. Máis tarde continuaría a súa vida académica na capital galega coa carreira de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela e a súa especialización en Xeografía e Pedagoxía.

O legado máis reconocible da educadora é o colexio Rosalía de Castro, aberto en plena ditadura e fundado como unha escola laica, mixta, igualitaria e aberta. Ademais, o centro desenvolveu tendencias pedagóxicas novas para o seu momento, como o uso, por primeira vez en Galicia, do castelán e o inglés como linguas vehiculares xunto ao galego.

A escola que ela mesma fundou despediuse da profesora a través dunha publicación en Instagram que recolle as palabras do actual director, José Manuel Carneiro González. Na publicación o director recalcou que se trata dun día de loito para a escola no 60 aniversario da súa fundación e agradeceu o labor de Cal.

Ao longo da mañá do mércores, varios políticos e figuras do ámbito cultural galego mostraron as súas condolencias e encomiaron a figura da pedagoga. Entre eles, a líder do BNG, Ana Pontón, que subliñou, a través de Twitter, o seu carácter innovador e a herdanza que leiga, así como o seu papel como “sembradora dun futuro transformador e esperanza”.

Antía Cal casou en 1947 co oftalmólogo Antón Beiras García, galeguista próximo ao Partido Comunista e tío dun dos líderes do BNG, Xosé Manuel Beiras. En 2006, Cal publicou as súas memorias, ‘Este camiño que fixemos xuntos’.

Doce anos despois, a Deputación de Lugo recuperou a enciclopedia que había preparado para educar aos seus fillos, ‘Ou libro dous nenos’, dividida en catro partes: Formación do mundo, Xeografía descritiva, Galiza e Sobre dá hixiene. Os seus últimos anos estiveron cargados de recoñecementos, o último deles o Premio Otero Pedrayo en 2018, concedido polas deputacións provinciais. cg