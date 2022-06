Mostra sobre as artes vivas, a performance e os fenómenos escénicos no CGAC ata outubro

Baixo o título O museo como escenario, o CGAC acolle desde este venres unha mostra experimental sobre as artes vivas, a performance e os fenómenos escénicos que poderá visitarse ata o próximo 2 de outubro en Compostela.

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participou na presentación da mostra, na que estivo acompañado do director do CGAC, Santiago Olmo; do comisario da exposición, Iñaki Martínez, e das artistas Rosana Antolí, Berio Molina e Marta Pazos.

Dixo que o proxecto busca converter o museo nun espazo escénico onde os espectadores teñen a posibilidade de experimentar coa arte dun xeito diferente. Incide en como ao longo do século XX a performance entendida como actuación sen escenario ou outros fenómenos como a danza ou as artes visuais son capaces de transformar as salas dun centro museístico.

Así, a partir das propostas de Rosana Antolí, Marta Pazos e Berio Molina, os espazos do CGAC convertense nun lugar de produción e experimentación onde as instalacións dos artistas funcionan de xeito autónomo, e poden ser activadas polo espectador.

Rosana Antolí presenta A charca, que funciona como espazo coreográfico con estrutura dunha ópera clásica é conta a historia ficcionada sobre un paraíso perdido e resistente dentro dunha charca no medio da nada, convidando así a entender a hibridación entre especies.

En Dislocación Berio Molina propón un exercicio de toma de posesión do museo. Durante nove días, habitará as salas do CGAC xunto a Alejandra Pombo e Calís Pato, facendo funcionar as bucinas instaladas na terraza do centro. Os performers (bucineiros) decidirán cando tocalas. Só poderán falar entre eles durante as comidas e terán unha palabra de seguridade por se nalgún momento teñen que saír da acción.

Un deles gravará en vídeo indefinidamente, sen pausa, o que ocorra. Ao final do día acabará cunhas 18 cintas (unha por hora) e, tras nove días de acción, editarase unha película que funcionará como resumo de todo o sucedido.

Marta Pazos en Contemplación presenta unha instalación a modo de gran piscina habitada por unha escultura xigante que se ancora á parede e á que se adhiren unha serie de elementos fluídos.

A cor xoga un papel fundamental, o mesmo que o son, para proporcionar esa experiencia de habitar no fondo dun espazo acuático.