Muere el fotoperiodista Xavier Mercadé, icono del periodismo musical

Santiago. El fotoperiodista y jefe de fotografía de la revista Enderrock, Xavier Mercadé, murió ayer por la tarde a los 55 años debido a un cáncer, según ha informado la revista. Mercadé destacó como fotógrafo de conciertos y eventos musicales en directo y deja un archivo de “más de un millón de fotografías” tomadas en más de 14.000 conciertos durante los últimos 40 años. Fue uno de los fundadores de Enderrock, además de su jefe de fotografía: “Los compañeros y compañeras de Enderrock mantendremos el rock vivo en tu memoria”, ha escrito la revista en un tuit recogido por Europa Press. A lo largo de su carrera también colaboró con Rockdelux, Ruta 66, Rolling Stone y Metal Hamm, además de en medios como Vilaweb y El Punt Avui, y publicó libros como Freaks: La cara oculta del rock, Odio obedecer: La escena alternativa en los 80 y One Direction en España, con la editorial Quarentena. Hasta este domingo 29 de agosto el Palau Robert de Barcelona expone una muestra con 300 fotografías suyas de conciertos de Els Pets, Rosalía, Madonna, Tom Waits, Rolling Stones y The Who, entre otros, bajo el título Rock Viu.

Estas imágenes aparecieron en el número 300 de la revista ‘Enderrock, y pueden verse en la versión virtual de la exposición en la web rockviu.cat. Tras su fallecimiento, el Palau Robert ha definido a Mercadé como una “pieza clave en la historia del fotoperiodismo musical”, en un tuit recogido por Europa Press. Su trabajo para realzar los mejores momentos de la música en vivo sirvió para abrir las puertas a posteriores generaciones de reporteros gráficos, que le tenían por un maestro y un referente a la hora de trabajar informando de música. EUROPA PRESS