Muere el pintor Xulio Maside, uno de los grandes de la plástica gallega

Este lunes falleció en Santiago a los 88 años el doctor en Medicina y artista-pintor Xulio Maside, uno de los grandes de la plástica gallega. El pintor se acostó ayer por la noche tranquilamente y falleció mientras dormía. Sus restos mortales están en el tanatorio del CHUS y serán incinerados a última hora de hoy. Deja un hueco en Galicia muy difícil de cubrir.

Nació en Vigo (1933) pero residió en Santiago desde los siete años, en la Rúa do Vilar, 42, muy cerca de donde vivía su tío, el “inmortal” Carlos Maside. De él heredó la curiosidad por la pintura, la enseñanza de la conducta moral, el comportamiento cívico, su bagaje intelectual y su amor a Galicia. Ejerció la medicina, que compatibilizó con la pintura.

El catálogo más reciente sobre su obra se publicó el pasado año auspiciado por la Diputación de A Coruña. Su presidente, Valentín González Formoso, escribió de él que “é un artista diferente, fóra do común, ben sexa polo fluír da arte no seu sangue, polas súas múltiples vertentes profesionais ou pola súa visión particular do mundo. A súa figura é unha das máis importantes no panorama cultural galego do último século”.

En el libro, homenaje a toda su obra, se publican trabajos de alto nivel firmados por su esposa y comisaria de exposiciones, María Esther Rodríguez, Xosé Ramón Fadiño, Fátima Otero, Carlos L. Bernárdez y Goretti Sanmartin, de quien se dice que “...o grande tema de Xulio Maside é o home como ser pensante cargado de cuitas existenciais pero necesitado de comunicación, aínda que ás veces o presente só”.

Acompaña a esta información unha entrevista realizada por Fátima Otero ao pintor no ano 2014.