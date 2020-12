Mulleres galegas de diferentes épocas e singulares

Concha Blanco, unha das autoras pioneiras na publicación de LIX en galego, vén de dar a lume Feminino singular, en plural, un libro, ilustrado por Laura Romero e editado por Baía Edicións, no que se achega a mulleres galegas, de diferentes épocas, singulares por algún aspecto da súa vida ou obra.

Nas páxinas deste volume pódense atopar, por medio dunha ducia de poemas, aspectos biográficos que axudan a entender a singularidade desas mulleres no seu momento histórico, mais tamén unha ollada actual e de posta en valor das mesmas grazas ao diálogo e os comentarios de dous nenos, Roi e Sabela. O lectorado pode descubrir a Rosalía de Castro, Xulia Minguilllón, Exeria, Elisa e Marcela, Concepción Arenal, Maricastaña, Sofía Casanova, María Xosé Queizán, as Dúas Marías, Emilia Pardo Bazán, Olimpia Valencia Lopez e as chamadas “Viúvas de vivos”. Unha loa á defensa da igualdade, a cultura e a liberdade.

