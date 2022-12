Música de Nadal no ‘Luar’ con María Jesús e o seu acordeón

A música propia destas datas será protagonista no ‘Luar’ deste venres, o último antes da chegada do Nadal. Será un programa cheo de panxoliñas, algunhas das cales serán interpretadas por Xosé Manuel Piñeiro. O espazo da TVG tamén contará coa presenza dunha artista inesquecible para varias xeracións: María Jesús e o seu acordeón.

Ademais, estará no escenario A Gramola Gominola, unha banda de auténtico rock & roll en galego para o público cativo. O grupo naceu no ano 2015 e desde entón deu centos de concertos poñendo ao público en pé cos cornos en man. Hoxe interpretarán ‘O Apalpador’.

Outra das convidadas do programa desta noite é a cantante Sonia Lebedynski, cuxo contacto coa música comezou sendo moi nova e que tamén está moi vencellada á creación de música para xente miúda. Ao longo de dez anos foi a voz de Fía na Roca e a súa versatilidade interpretativa levouna a formar parte de propostas musicais moi diversas.

O cartel musical deste venres complétase coas actuacións da orquestra Fania Blanco Show, da Coral de Pontedeva e da Agrupación Folclórica Vai de Roda. E non faltará á cita o concurso ‘Recantos’, hoxe coa participación de Sarai López, representante da comarca Terras de Lugo, e Moisés, procedente de Vigo.

A REVISTA’. ‘A Revista’ contará hoxe no estudo con dúas mulleres que traballan para que o espírito destas festas poida chegar mesmo aos fogares máis desfavorecidos. A presentadora Loly Gómez conversará con Alicia Lourido, directora da Cociña Económica de Santiago, e con Conchy Rey, presidenta do Banco de Alimentos das Rías Altas. Falarán do labor que levan a cabo estas entidades durante o Nadal, recompilando e distribuíndo alimentos.

Por outra parte, os espectadores da Televisión de Galicia poderán coñecer de primeira man a aventura de Juan Pedro Blanco Mira. Este mozo de Brión colleu a bicicleta hai uns meses para comezar a recorrer Europa, cos retos que implica o inverno neste medio de transporte. Pola súa banda, visitarán o programa matinal a xornalista do ABC Patricia Abet e o avogado Alejandro Vega. Na ‘Mesa de sucesos’ comentarán as novas máis recentes. O tamén colaborador habitual do magazine, Octavio Villazala, traerá os seus habituais consellos sobre coidado dos animais e, a xornalista María Rodríguez, fará un repaso do Mundial de Qatar.

‘CLAC’. Os espectadores da G2 asistirán hoxe, dentro do programa ‘Clac’, á proxección da película ‘Cuñados’, unha comedia galega que xoga cos vimbios clásicos do xénero, pero engadíndolle elementos da actual comedia de enredo televisiva. É un filme gravado en Ourense, durante o primeiro verán da pandemia da covid-19, e estreada en 2021.

Coa película presente en poucas salas, debido ás circunstancias, acadou moi bos resultados nos despachos de billetes. Chegou a convocar máis de 60.000 espectadores nos cines. Para este éxito comercial foi imprescindible contar con tres cuñados ben coñecidos no audiovisual galego: Xosé Antonio Touriñán, Miguel de Lira e Federico Pérez.

A historia de ‘Cuñados’ conta precisamente iso: as desventuras de dous cuñados que secuestran outro cuñado coma eles, parente dunha delincuente vixiada pola policía. O secuestro ten un motivo amable: pedir un rescate que os cuñados precisan para manter vivo o negocio familiar, un viñedo que está nas mans das esposas dos protagonistas.