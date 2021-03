Naciente: definición de una muestra pictórica

LO QUE OBSERVAMOS EN ESTA enérgica exposición de Antón Patiño (Monforte, 1957) es básicamente lo latente, más que lo explícito o patente. ¿Qué significa latir? Un estado potencial que una y otra vez vuelve, sin nunca alcanzar una expresión definitiva. Sea por el caos originario que le da vida, sea por un compromiso ético con lo informe, un suelo de no-forma que sigue pulsando en nosotros, que presumimos de modernos. El círculo y la espiral, los seres vivos y heridos, que se retuercen. En esta exposición es como si los cuerpos nunca abandonasen plenamente su líquido amniótico. Sobre fondos oscuros o claros, Patiño pinta la fuerza de lo naciente.

A la manera de lo que ocurre con en la leyenda de una infancia de la especie que nunca queda atrás, pues vuelve en la crisis de cada edad. Allí donde todavía no articulábamos bien el lenguaje, cuando no podíamos desprendernos de una balbuceante desarticulación inicial. Todavía hoy, en medio de estas sociedades de interdependencia veloz, se puede producir una reivindicación del carbón en artistas que no ocultan avanzar más que a través de lo traumático. Se mueven siempre, igual que los signos de esta exposición, pero en tirones discontinuos que han de regresar a un grado cero de sentido, como si en algún punto clave volviéramos a no saber nada. De ahí las inevitables quemaduras, estas ocasionales apariciones sólidas de color negro que Patiño no quiere ni puede olvidar.

Encontramos en Latexo do labirinto una proliferación vermiforme. Un minimalismo que podría ser maximalista, inundando el horizonte con símbolos abstractos, salpicados por siluetas antropomorfas. Es como asistir a la discontinuidad del inconsciente, a otro tiempo que anida en el lecho de nuestra cronología lanzada. Si es cierto que cualquier acontecimiento de encuentro divide el tiempo en un antes y un después, de ahí esta puntuación sin texto, este picadillo de viveza, con una ebullición sígnica y psíquica. Los cuadros de Patiño se llenan de una inmanencia rasgada, cruzada por líneas en oblicuo y trazos vivos, abruptos. Si son signos, laten otra vez caídos de su código, en un archipiélago donde abundan los grafos ovulares, esquemáticos, primigenios. No se excluyen algunos esbozos de recta, pero parecen estar al servicio de una vorágine que no abandona el primer plano.

No voy a demorarme en la larguísima trayectoria de este pintor gallego, miembro fundador del movimiento Atlántica. Me centro en este empirismo de primera línea, con impresiones en estado bruto. Por ejemplo, una obvia preferencia por los trazos rápidos y las líneas turbias, a la vez enérgicas y dubitativas. Esmalte, barnices y pintura. Los colores de Patiño en esta muestra son aguados, corrompidos, manchados. Hay coágulos primarios en estado puro, pero un eco de cierta amalgama originaria nunca se pierde. Latexo do labirinto es como el breve retablo de un universo anterior a la separación de la tierra y las aguas. A la manera de una génesis cuya turbulencia sigue siendo actual, por soterrada que esté. Cierto, en caso de peligro, ¿qué no salva sino lo elemental? De ahí que tengamos a la vista relativamente pocos elementos, pero obsesivos y danzantes.

Imaginemos una escena primordial, un sobresalto remoto, fundacional pero difícil de recordar. Esta exposición esbozaría entonces el mapa mudo de nuestra historia, todavía por escribir. La urdimbre, la trama de cada cuadro alude a encuentros sin testigo ni archivo. Las pinturas de Patiño son escenarios de un conflicto, con múltiples huellas cruzadas. Tenemos el eco y las huellas, pero nos falta la nitidez de una versión definitiva. Por eso los cuadros pulsan tan vivos.

Son paisajes, pero hechos con una memoria imaginada y simultánea, mental. De algún modo, la pintura vive de un tiempo donde no pasa el tiempo. Por eso se puede poblar de atavismos de nuestro pasado reptiliano, a la vez remoto y reciente. Más bien el pasado es estos cuadros el cimiento subterráneo de nuestra viveza contemporánea. De ahí que el pintor trabaje una memoria que es un arma cargada de futuro: la tarea es adivinar el laberinto del presente, sentir hacia dónde apunta. Si los dípticos de Patiño juegan con lo dual, en una alusión velada al estadio del espejo, el artista insinúa también que cualquier duplicación deforma lo que refleja, lo distorsiona. La simetría es una ilusión, una trampa. Es justo por esta desigualdad asumida que todo en estos cuadros está en movimiento y se relaciona.

La luminosa telaraña del día es un tránsito perpetuo, con figuras transeúntes que dejan una impresión fugaz, repentina y ambigua. Los cuerpos de estos cuadros palpitan en el umbral de una inacabada metamorfosis. No veo más que movimientos, decía Kierkegaard. Y esto recuerda también a la obsesión de los griegos por el clinamen, una desviación que forma parte constitutiva de los cuerpos.

Restos del naufragio. ¿Es esto lo que nos queda de una condición posmoderna gradualmente astillada? Sobre la fragmentación, la tensión orgánica y espiritual de esta pintura ofrece una visión enérgica de algo que no está resuelto en nosotros. Como un limbo donde los senderos todavía se bifurcan, ofreciéndonos otra posibilidad de retomar nuestras vidas.