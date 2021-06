National Geographic estrena el 25 ‘Impact con Gal Gadot’

National Geographic presenta Impact con Gal Gadot, nueva serie de cortos documentales de seis episodios que cuenta las potentes historias de mujeres jóvenes resilientes de todo el mundo.

Llega de la mano de los productores ejecutivos Gal Gadot (Wonder Woman), Jaron Varsano (Cleopatra), la realizadora ganadora del Oscar Vanessa Roth (Freeheld, un amor incondicional), Tara Long de Entertainment One (eOne) (el documental nominado al Emmy LA Burning: The Riots 25 years later) y Ryan Pallota de RPC.

Impact con Gal Gadot cuenta cómo transcurre la vida de diferentes mujeres excepcionales en comunidades marcadas por la violencia, la pobreza, los traumas, la discriminación, la opresión y los desastres naturales.

Contra todo pronóstico, se atreven a soñar, a decir lo que piensan y a liderar.

La serie incluye la historia de una estudiante universitaria de 19 años en Puerto Rico que, después de que el huracán María devastara la isla caribeña, se empeña en garantizar que todas las personas tengan acceso a agua potable; una terapeuta de Half Moon Bay, California, que perdió a su hermana gemela por el COVID-19 y que ha decidido superar su dolor tratando a mujeres a través de la terapia de surf; una trans sin hogar de Memphis, Tennessee, que está construyendo casas para otras mujeres como ella que necesitan un hogar.

Junto a ellas, una bailarina que vive en la zona más peligrosa de Brasil y que, sirviéndose de la danza ha creado una comunidad que anima a las jóvenes a tener un futuro mejor; una patinadora artística que ha superado las barreras en su deporte y que dedica su vida a entrenar y empoderar a jóvenes negras dentro y fuera de la pista de hielo, y la primera jefa de una tribu de una comunidad costera del sur de Luisiana, que será uno de los primeros refugiados climáticos en territorio estadounidense, ya que el cambio climático pone en peligro el legado de sus antepasados, la vida de su comunidad y el futuro de su pueblo.

Se estrena el próximo viernes, 25 de junio, a partir de las 22.00 horas en National Geographic, y ya se puede ver su canal de Youtube.

Emisión a escala mundial. Los cortometrajes se estrenarán primero en formato digital y culminarán después en un documental de larga duración que se podrá ver en el canal de National Geographic a escala mundial, ya que se emitirá en 172 países y en 43 idiomas.

“Son historias potentes de mujeres valientes que dan muestras de compasión, humanidad y resiliencia y que merecen ser contadas y celebradas”, apunta Gadot sobre este proyecto audiovisual.

“Siento que es un honor y también un deber ofrecer a estas excepcionales mujeres de todo el mundo una plataforma donde poder mostrar el trabajo que desarrollan mientras se enfrentan a dificultades inimaginables”, añade al respecto.

“Necesitamos más que nunca dar visibilidad al bien que hace la gente común y corriente cuando se enfrenta a situaciones extraordinarias. Creo firmemente en el efecto dominó y, con este proyecto, nuestro objetivo es crear una comunidad de personas que quieran ayudar a los demás. Me siento orgullosa de ayudar a difundir sus voces y espero que los espectadores se sientan tan inspirados y empoderados como yo”, concluye la actriz sobre los objetivos que se plantea con Impact con Gal Gadot.