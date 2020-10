‘Nenas medrando’, de Silvia García, o novo volume de Chan da Pólvora

Santiago. Nenas medrando, de Silvia García, é o novo título de Areal de Melide, a colección específica de Chan da Pólvora Editora para traballos híbridos ou de fusión.

O libro, que será o eixo este xoves dunha sesión da feira Selic de Santiago entre as 19.00 e as 20.00 horas, será presentado o día 23 de outubro no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).

No ano 2009, Silvia García iniciou na Biblioteca do CGAC o proxecto Os Silencios de Alicia. Unha década despois retoma algúns dos elementos deste proxecto e redimensiónaos cunha serie de poemas onde a súa voz se funde coa memoria allea para construír un libro arredor da conciencia do corpo, das sensacións, dos procesos de maduración e mesmo dos recordos que aparecen cando asistimos como nais ao crecemento du-nha nena. Silvia García comezou a coleccionar fotografías anónimas adquiridas en mercadiños e a través de internet.

Sobre esa base, “intentou buscar un fío que lle permitise albiscar a pose e a maneira na que as mulleres e as nenas aparecen nas fotografías: como miraban a cámara e como traslucían se estaban cómodas ou non”, sinala a nota de prensa.

E endagen: “Aí comezou a súa curiosidade polo silencio, polo que cada nena cala, a súa incomodidade pero tamén o seu acomodo a unha realidade que lle ven dada”. García González (Cangas do Morrazo, 1973) é doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo. Traballou no Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) no departamento de actividades e actualmente é profesora na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Co proxecto Rastro Material organizou en 2019 e 2020 intervencións no Pazo de Tor da Rede Museística da Deputación de Lugo e no Claustro Alto de Fonseca da USC.

Chan da Pólvora Editora é un proxecto cultural que ten como impulsor a Antón Lopo, premiado poeta, editor e durante anos xornalista en EL CORREO GALLEGO. ECG