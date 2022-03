Netflix incorporará preto de 70 títulos en galego este ano

···Netflix impulsará a presenza do catalán, o galego e o eúscaro no seu catálogo en 2022, coa subtitulación dunha selección de series e películas internacionais, e a dobraxe de varios títulos infantís e familiares, e o fará de forma paulatina a media que estean dispoñibles no servizo, segundo adiantaron a Europa Press fontes da plataforma. Así, nos próximos meses e ata finais de ano, irase incorporando á plataforma unha selección nos tres idiomas cooficiais. Netflix incluirá títulos novos cada ano. As citadas fontes explicaron que “seguimos esforzándonos por levar as mellores historias a todo o mundo. Este é un paso máis que estamos a dar para fomentar a presenza do catalán, o galego e o eúscaro no noso servizo, e aumentaremos o número de filmes e series.