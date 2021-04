“No está en el imaginario social la idea de la mujer agresora sexual”

‘Poniendo alma al dolor’ (Desclée de Brouwe) es un título que invita a reflexionar. Es algo más que teoría. ¿Podéis explicarme cómo llegasteis a él y cuál es vuestro propósito?

Pepa Horno: Desde el principio cuando decidimos escribir este libro tuvimos claro que queríamos que fuera algo más que un manual técnico sobre abuso sexual infantil. Queríamos que sus páginas dieran voz y alma a sus protagonistas últimos: los niños, niñas y adolescentes que han vivido el dolor que produce el abuso y sus familias. Estamos convencidas de que solo cuando como terapeutas somos capaces de ver a la persona más allá de su sintomatología o su conducta, podemos establecer un vínculo terapéutico en el que honremos su dolor en toda su magnitud. Y solo desde ese vínculo lograremos ayudarles a afrontarlo.

Aquí reflejáis tres “miradas paralelas” cuando hablamos de abuso sexual infantil: la del niño o joven, la de sus familiares o cuidadores principales y la del terapeuta. Todas ellas importantes.

Elena González: Sí, así es. Hay bastante literatura sobre victimización y tratamiento, pero nosotras queríamos ofrecer una visión más amplia. Son muchos los profesionales que dicen “cómo puedes trabajar con esto”. La idea del abuso en sí ya genera un rechazo profundo, visceral. Por ello intentamos transmitir cómo abordar las emociones ante estas experiencias no solo con el niño que lo sufre, también con sus padres, hermanos y cuidadores más próximos. Y qué mejor manera para ilustrarlo que con testimonios y producciones de los propios chicos y chicas y de padres y madres.

El trabajo terapéutico también es con ellos. Y con nosotras que les ayudamos. Por ello hay un capítulo que habla exclusivamente de qué nos ocurre como terapeutas en esta relación con el dolor y el sufrimiento.

Comentáis que aunque hay un porcentaje muy alto de agresores masculinos, también hay mujeres agresoras, “más de las que se reconocen, porque los abusos procedentes de ellas, en ocasiones, pasan desapercibidos, quedando camuflados como acciones de cuidado, higiene o expresión de afecto”. ¿Cómo es esto posible?

Elena González: Es difícil dar cabida a los horrores de los que a veces es capaz el ser humano y por eso no dejamos de sorprendernos cuando vemos ciertas noticias. Sin embargo ocurre. Y como profesionales, debe contemplarse en el repertorio de hipótesis posibles porque descartarlo de entrada, puede ser un sesgo que impida detectarlo. Estoy recordando una madre que aplicaba una crema en los genitales de su hijo cuando este era ya adolescente y tenía capacidad de ponérsela por sí mismo. O el relato de algunos hombres que refieren haber tenido sus primeras experiencias sexuales a los 12 o 13 años con mujeres de más de 20 años y contarlo como algo afortunado cuando si se invirtieran los roles, claramente lo identificaríamos como un abuso. Y realmente lo es. Pero socialmente cuesta verlo porque no está en el imaginario social la idea de la mujer agresora sexual.

Me parece tan difícil que un niño pueda recuperarse de un trauma producido por violencia sexual... No soy capaz de imaginarlo...

Carmen Ruiz: Bueno es posible, sí. Cualquier situación de violencia sexual siempre es considerada “grave”. Depende de muchos factores, de cómo ha sido la situación traumática, de la edad, del entorno, de sus propios recursos...

No podemos de ninguna forma generalizarlo, ya que cada situación es diferente y única pero sí es posible, de eso se trata de ayudar a esos menores que han sufrido una situación traumática. El recuerdo no va a desaparecer nunca pero se trata de que el menor pueda vivir con ese recuerdo de forma integrada en su vida con una afectación, cognitiva, conductual, emocional ni fisiológica que pueda controlar y no les desregule. A esa integración le llamaríamos recuperación.

¿Qué secuelas pueden desarrollar en el futuro? ¿Inseguridad, falta de autoestima, trastornos de conducta alimentaria, disfunciones sexuales, quizás?

Carolina Moñino: Para comenzar, cabe decir que cada niño, niña y adolescente es único así como la historia que ha podido vivir. Por tanto, no podemos concluir que todos, en un futuro, llegarán a desarrollar secuelas. Como mínimo, es importante que se pueda ayudar a ese niño, niña o joven a poder recolocar en su mente, en su cuerpo y en sus emociones, la experiencia que ha podido vivir. En ocasiones, el hecho de haber roto el secreto y que los abusos hayan finalizado consiguiendo a la vez una alta percepción de seguridad, es suficiente. Esto suele suceder así cuando los niños son pequeños y no son del todo conscientes de lo que han podido vivir. En cambio, cuando la experiencia del abuso supone el desarrollo de procesos traumáticos, es cierto que se pueden desarrollar cierta sintomatología como falta de confianza en el mundo, pérdida de identidad, pesadillas, distorsiones de pensamiento, desregulación emocional, estigmatización, disfunciones sexuales, etc...Pero ni todos han de desarrollarlas ni tan si quiera de la misma manera. En todo ello influyen mucho los propios recursos personales así como todo el apoyo positivo que pueda tener tanto por parte de su familia como de su red social próxima.

¿Cuáles son los ejes de la intervención terapéutica por los que os guiáis?

Elena González: Para un abordaje terapéutico con ciertas garantías de eficacia hay tres pilares fundamentales:

1. Que el niño esté protegido, es decir, a salvo del agresor y de situaciones que puedan exponerle a otras experiencias de abuso.

2. La relación con la terapeuta: El vínculo, la seguridad y la confianza. Construirlo puede llevar tiempo (horas de juego sincronizado, de conversaciones neutras...) pero será esencial para poder abordar el tercer eje de la terapia:

3. La elaboración de las experiencias abusivas, que en muchas ocasiones, pueden ser traumáticas.

Cuando no está protegido, cuando la relación de seguridad y el vínculo con la terapeuta no se crea, podemos hacer muchas cosas: intervención en red, trabajo psicoeducativo... pero no una terapia propiamente en sí, porque abordar las experiencias traumáticas no será posible, y hacerlo, puede incluso revictimizar y hacer más daño.

¿Hay quien se recupera sin terapia psicológica?

Carolina Moñino: La respuesta es muy similar a la pregunta anterior aunque con un matiz. Hay personas (adolescentes, adultas) que afirman que se pueden recuperar perfectamente sin necesidad de acudir a un psicólogo. Es importante, primero, explorar si los recursos personales que está empleando para poder manejar la experiencia vivida están siendo suficientes como para poder seguir adelante con su vida, o si realmente es una estrategia evitativa al no poder trabajar todas aquellas consecuencias generadas por el abuso dado el dolor emocional que eso le puede suponer. También hay que tener en cuenta que si ha habido un impacto en la persona a raíz de la experiencia vivida, los efectos de ello se pueden producir a corto, medio o largo plazo. Por tanto, es necesario algún tipo de intervención para poder prevenirlo, no teniendo que ser estrictamente terapéutica sino también puede ser psicoeducativa (siempre teniendo en cuenta que cada persona es única al igual que su experiencia vivida).

¿De qué manera los padres pueden ayudar? Ellos son también víctimas.

Carmen Ruiz: Claro, los padres son víctimas secundarias de lo que le ha ocurrido a sus hijos. Ponemos siempre una metáfora: “En esa familia ha caído una bomba y el primer afectado es el menor pero toda la familia tiene metralla en su cuerpo”.

El trabajo que realizamos con los padres es fundamental para que pueda ayudar a sus hijos. Son una parte principal en nuestro trabajo terapéutico. Debemos ponerles mucha atención y darles espacio para sus propias emociones y dificultades. Sanar de alguna forma su propio malestar con el objetivo de poder ayudar a sus hijos.

Piensa que los padres deben ser la base de seguridad de esos menores y es necesario que puedan entender los comportamientos y las emociones y lo que les está pasando de sus hijos como respuesta a la situación traumática.

Ellos son los que pasan más tiempo con sus hijos y es necesario que se sientan bien para poder contenerlos y apoyarlos durante todo en el proceso.

¿Qué papel juega el sentimiento de culpa en todo esto?

Carolina Moñino: La culpa es una percepción distorsionada en torno a la responsabilidad de lo que han vivido. En muchas ocasiones se atribuyen la responsabilidad de los abusos sufridos valorando que “si no hubiera aceptado por parte de su agresor según qué regalos no me hubiera pasado eso...”. Valoran que hay una parte muy importante que dependía de ellos para que esto no hubiera pasado. Y esta percepción de la situación suele ser lo que no les deja avanzar, y es por ello que es muy importante trabajarla. Esta percepción, también puede conllevar que muchos de ellos no rompan el silencio del abuso porque se sienten parte responsable de lo que les está sucediendo. La culpa también surge cuando, tras la revelación, observan sufrimiento en las personas que ellos quieren y perciben que si no lo hubieran contado, sus padres, abuelos, etc... estarían bien. Pero este sentimiento y pensamiento sobre el control que hubieran podido tener sobre los abusos también lo suelen desarrollar los padres y las madres. Y en ocasiones, esta indefensión por parte de los padres, madres, cuidadores principales provoca mayor culpa en los niños cuando se les pregunta: “¡¿Y por qué no me lo contaste antes?!” reforzando de esta manera este bucle en el que entran todos ellos relacionado con la culpa y la vergüenza.

¿Empezar con una educación afectivo-sexual en los primeros años de vida sería positivo?

Carmen Ruiz: Por supuesto. Todo el equipo estamos impartiendo talleres a profesores tanto en los colegios como en los institutos con el objetivo que los docentes puedan aprender a detectar y a notificar situaciones de violencia sexual. Nuestro principal mensaje en esos talleres es que es necesario incluir dentro del currículum escolar la Educación afectivo-sexual desde la educación infantil. Aprender a querer bien, a respetar nuestro cuerpo, a respetar el cuerpo del otro, aprender a frustrarnos, aprender el afecto y la sexualidad.