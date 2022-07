No orinar en el mar ni declararse en las redes

Por fin llegó el verano y en lo que a mí respeta, bienvenido sea y que se quede por aquí un buen rato. Porque no es cuestión de calendario, que eso ya quedó atrás, sino de termómetros, y las temperaturas ahora son por lo menos acorde al mes en el que estamos. Así que en esas estoy yo, en celebrar que ha llegado el calor y con él, los vestidos de tirantes, las chanclas, los festivales y las jornadas de playa. Eso sí, abstenerse de realizar evacuación fisiológica en el mar o en los arenales si se va a Vigo o a Sanxenxo, so riesgo de multa de 750 euros.

Y no digo yo que no se merezca un correctivo lo de orinar en la playa, entiéndame bien todo el mundo, pero habida cuenta de lo imposible que es poder controlar que se cumpla la susodicha normativa, yo me inclino a pensar que el tema en realidad va más de dar que hablar que de conseguir que se cumpla.

No sé si en algún momento Abel Caballero o Telmo Martín creyeron que aprobando esta ordenanza lograrían que los bañistas se limitasen a hacer sus necesidades solo en los aseos públicos, pero lo que sí creo firmemente es que sí tenían claro que se viralizaría en cero coma. Y oye, ni tan mal. A fin de cuentas, poner en el mapa a Vigo con luces en diciembre y prohibición de meadas en el mar en verano, a mí me parece una campaña de difusión perfecta para estar en boca de todos.

Bromas y memes aparte, decir que aunque el 95% de la orina es agua, que se diluye rápidamente en el mar y es muy poco probable que sea dañino para el resto de bañistas, plantas y animales marinos, deberíamos ser más cívicos y respetuosos. Y dicho esto, sí, yo también muero de ganas de escuchar a cualquiera de los dos regidores explicando cómo demonios pensaban controlar que se cumpliese la ordenanza.

Yo por si las moscas, este verano recomiendo apartarse de los submarinistas. Ahí lo dejo...

Y PARA LOS QUE QUIERAN ENCONTRARSE a sí mismos, disfrutar del silencio, reflexionar sobre la vida y buscar la paz mundial y demás, lo siento pero creo que hay mil opciones más resultonas que los hoteles 0 Estrellas, esos de habitaciones al aire libre, sin paredes, sin techo y sin na de na, ni tan siquiera aseo, aunque ahí no haya poli que controle lo que se evacua, y que se han vuelto a poner de moda, aunque el primero, el Null Stern Hotel, lleve abierto ya desde 2016, de la mano de los hermanos Frank y Patrik Riklin, y Daniel Charbonnier, de la empresa de hostelería Minds in Motion, que lo inauguraron ese año en Suiza, concretamente en el valle de Safien, a 2.000 metros de altura, con un notable (y para mí sorprendente) éxito.

Por cierto, que los precios alcanzan este verano los 320 euros por noche y digo yo, unos huevos a Santa Clara para que la lluvia brille por su ausencia y no arruine el plan.

Y SI ESTAR A TOPE DE RESERVAS CON ESAS CONDICIONES y esos preciosa a mí me parece de lo más flipante, tampoco se queda muy atrás un estudio hecho por la app Adopte que asegura que lo de exhibir el amor en las redes sociales ya ha quedado para la historia.

Nada de frases empalagosas y arrumacos con la última canción de Aitana de fondo, el 96% de los encuestados prefieren dejar las redes sociales en un segundo plano.

Al parecer lo de ver a Kourtney Kardashian y Travis Braker, o a Megan Fox y Machine Gun Kelly sin quitarse las manos de encima ya está fuera de onda, aunque teniendo en cuenta los tiempos de sobreexposición y postureo que vivimos desde hace unos años, yo tengo mis dudas.

Eso sí, el 54% afirma que en alguna ocasión ha publicado a su pareja en redes, y el 65% que no necesita esa confirmación virtual para estar segura de su relación. Y un dato más, el 72% prefiere no postear los momentos especiales, ni tan siquiera el aniversario. Pues me van a perdonar los encuestados de la app, pero a mí me da que estamos en un momento en que se nos ha ido tanto de las manos el tema, que estoy por apostar que a veces se celebran cosas solo por poderlas postear.