No OUFF ‘A metade da vida’, única cinta en galego dos 90

Ourense. A edición número 25 do Festival de Cine de Ourense homenaxeou onte ao seu fundador e director do primeiro certame, Eloy Lozano. Un acto de lembranza a unha figura multidisciplinar e poliédrica “aproveitando os 25 anos dun certame que hoxe é unha realidade consolidada: o festival de referencia de Galicia”.

Así o asegurou Miguel Anxo Fernández, director artístico do OUFF, nun acto presentado por Iria Sobrado e que contou coa participación de Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, e Eduardo Galán, autor dunha monografía adicada á figura do cineasta, e Delfina Meire, a primeira actriz que rodou con Eduardo Lozano Retorno a Tagen Ata na Merca.

“Artista multidisciplinar, home do Renacemento, figura complexa”, así define Eduardo Galán a presenza de Eloy Lozano no mundo do cine e audiovisual galego. Un artista “borderline, que quería traer a Ourense un cinema fóra dos circuitos. O seu cinema no era tampouco un cinema comercial que busque ao público de forma directa senón que o público debe buscalo”. Adriana Lorenzo