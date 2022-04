Noelia Rey, elixida novo talento en pantalla 2022 polos Circom

Santiago. A xornalista e presentadora da TVG Noelia Rey foi recoñecida este mércores nos Premios Circom Regional 2022 co galardón ao Novo Talento en Pantalla en 2022.

Noelia Rey (Ourense, 1995) presenta o espazo de actualidade en clave de humor Malicia noticias, que se emite na franxa do prime time da TVG.

Formou parte dos equipos dos espazos da Galega Aquí Galicia, Adiviña quen vén esa tarde ou do concurso-karaoke do verán Cantas ou non?.

Foi tamén unha das caras coñecidas da TVG elixidas para presentar o programa especial dar badaladas de Noitevella, en decembro pasado.

Ademais do premio a Noelia Rey, outra produción da Televisión de Galicia, 3 camiños, foi recoñecida nestes premios europeos do audiovisual, cunha mención especial na categoría Entretemento e ficción.

Emitida no verán de 2021 na TVG, a serie 3 camiños é unha coprodución internacional de 8 capítulos que fomenta e difunde o fenómeno xacobeo e os valores do Camiño , e que está protagonizada polos actores Álex González e Verónica Echegui, ademais dun elenco internacional. ecg