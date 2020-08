Noite de comedia na TVG con ‘Do dereito e do revés’

No capítulo desta noite de Do dereito e do revés na Televisión de Galicia (TVG), que leva por título Un ximnasio de campionato, Sara repasa as contas do ximnasio, que leva Marcos, e descobre que están en números vermellos, na ruína, entre outros enredos.

Levan moitos meses sen pagar as facturas e reciben aviso de que o banco lle vai embargar o negocio.

Coa auga ao pescozo, idean a celebración do primeiro campionato de judo organizado polo centro En Forma. O Banco Hipotecario Universal será o patrocinador deste evento, para o que contarán como deportistas con catro campioas judokas galegas, entre elas, Sara, en representación da Insua. Finalmente, e coma sempre que anda Moncho polo medio, a resolución do torneo e do problema será moi sorprendente.

Do dereito e do revés é unha trama creada polo guionista galego de sona Xosé Cermeño, e conta cun reparto artellado por actore Víctor Fábregas, Susana Sampedro, Sergio Pazos, Xoel Fernández, Casilda Alfaro, Alberto Montes e Alicia Armenteros.

Por outra banda, tamén hoxe na grella da TVG, o magazine A Revista falará sobre o avistamento de cetáceos en augas galegas, xa que este verán detectouse nas Rías Baixas o grupo máis numeroso de rorcuais xamais visto, compartindo espazo con delfíns mulares e varios exemplares de marsopa. Todo un acontecemento polo que se interesará o programa, que estará en directo na oficina da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma), en Nigrán, onde falará co biólogo Alfredo Pérez. Tamén no estudio de gravación conversarase con Isidro Mariño Cadarso, patrón do Chasula, e con Bruno Díaz, fundador do BDRI (centro de investigación do medio mariño dedicado ao estudo e conservación da biodiversidade mariña, centrado agora memso especialmente en golfiños, marsopas, baleas, londras e aves mariñas).

Por outra banda, o espazo da TVG afondará nas diferentes variedades de viños tintos que existen nas Rías Baixas.

En directo, un equipo de A Revista visitará a adega Albamar, en Cambados, mentres que no estudio intervirán o seu responsable, Xurxo Alba, e o sommelier David Fernández. Coma cada mércores, a xornalista Alba Mancebo falará sobre as redes sociais.