Nomeamento de Carmen Álvarez Lorenzo na RAGC

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebrou hoxe no compostelán Pazo de San Roque o acto de ingreso de Carmen Álvarez Lorenzo (Santiago de Compostela, 1970), catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmaceútica da Universidade de Santiago e directora do Instituto de Materiais da USC, como académica numeraria da Sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde da institución. A investigadora pronunciou o seu discurso de ingreso, titulado “Medicamentos disruptivos: aprendiendo de la evolución”, que foi contestado en nome da RAGC pola académica María José Alonso.

O presidente da RAGC, Juan Lema Rodicio, abriu o acto, ao que asistiron outros académicos da institución, así como o vicerreitor de Política Científica da Universidade de Santiago, Vicente Pérez Muñuzuri; o vicerreitor de Política Científica, Investigación e Transferencia da Universidade da Coruña, Salvador Naya Fernández; entre outros representantes de institucións políticas, culturais e académicas galegas.

O presidente da RAGC deu a benvida á institución á profesora Carmen Álvarez. Na súa intervención destacou que “desenvolve unha investigación orientada cara á solución de problemas reais que preocupan á sociedade e que supoñen un avance notable no coñecemento”. Felicitouna pola súa “brillante traxectoria”, poñendo de manifesto “o seu perfil humano, colaborador e entusiasta” e sinalou que “supón unha incorporación de gran valor para a Academia”. Carmen Álvarez abordou no seu discurso a necesidade de desenvolver medicamentos “cada vez más eficaces, seguros y personalizados”. Salientou que na actualidade é posible coñecer a orixe ou base molecular das enfermidades e identificar as variantes xenéticas propias de cada persoa que determinan a resposta aos tratatamentos. Nesta liña, indicou que “los medicamentos personalizados, además de incorporar el fármaco más idóneo y en la dosis requerida para cada paciente, deben ser capaces de cederlo en el lugar y a la velocidad necesarios para alcanzar la respuesta terapéutica óptima”.

A homenaxeada referiuse á Biomimética como un campo emerxente que se centra no estudo da natureza para levar a cabo, por imitación, desenvolvementos científicos e tecnolóxicos como é o caso do deseño de sistemas intelixentes para a liberación de fármacos. Baseándose na Biomimética, o seu grupo de investigación adaptou a metodoloxía de impresión molecular para crear receptores sintéticos para fármacos en hidroxeles sensibles a estímulos, e tamén en entramados poliméricos flexibles como as lentes de contacto. Así, a aplicación destas estratexias permitiulles, entre outros avances, deseñar nas lentes de contacto receptores sintéticos para fármacos específicos, imitando a estrutura do receptor biolóxico natural. Como resultado, conseguiron preparar lentes de contacto medicadas capaces de incorporar, entre outros fármacos, timolol e acetazolamida para o tratamento do glaucoma, olopatadina para atenuar reaccións alérxicas, e epalrestat para a prevención e o tratamento dos efectos da diabetes no ollo.

A académica numeraria da RAGC María José Alonso respondeu á disertación da homenaxeada. Louvou a súa “extraordinaria” estadía no Instituto Tecnolóxico de Masachussets, que lle permtiu “ejercer su liderazgo y contribuir decididamente a la modernización y desarrollo investigador del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago”.“Contar con Carmen en la élite de la investigación en Tecnología Farmacéutica es un orgullo. -concluíu Alonso-.