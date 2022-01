‘Non debeu faltar’, de José Tomé, presentada en Santiago

LITERATURA Ante un numeroso público na libraría Follas Novas da capital galega, o escritor José Tomé presentou esta mesma semana a súa última novela, Non debeu faltar, publicada pola editorial Toxosoutos.

Nun acto no que estivo arroupado na mesa por Alberto Sucasas e por Manolo Costas, o autor presentou aos asistentes un traballo no que, partindo do sentimento do amor, posto que el mesmo define a novela como unha historia de amor, ofrece unha reflexión sobre o que supón o sentido da vida e o sentido da resistencia.

En Non debeu faltar adéntrase nas dificultades dunha parella para casar a mediados do século pasado en Galicia, polas circunstancias que teñen para vivir o seu amor en liberdade.

Unha historia que lle inspirou a reportaxe nun xornal de dous namorados.

José Lorenzo Tomé, nado en Guitiriz no ano 1954, é ensaísta e novelista.

Licenciado en Filosofía e Bioloxía, doutorouse cunha tese sobre o filósofo alemán Jürgen Habermas, pertencente á Escola de Frankfurt.

Traballou como profesor de instituto na nosa comunidade durante moitos anos.

A súa escrita, tanto en galego coma en castelán, inclúe ensaio con libros como Jürgen Habermas (Baía, 2004), O silencio dos deuses. Filosofía e literatura (Baía, 2009) ou Theodor W. Adorno. El rescate de la felicidad (Espiral Maior, 2012).

A estes títulos súmase a súa obra no xénero da narrativa, con títulos como A cidade branca (Xerais, 1987), Delourando os días (Axóuxere, 2015), Alma. Un sopro de aire fresco (Baía Edicións, 2017) e Bergan (Baía, 2019), ademais de Non debeu faltar (Toxosoutos, 2021). ecg