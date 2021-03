Tomando un café en certa moi agradable terraza (máscara, distancia de seguridade e demais), sorpréndeme un titular do xornal. Di literalmente: Galicia erradicará el feísmo de su entorno con 300 actuaciones. Ondiá. O titular déixame tan apampanado que, sen pensalo dúas veces, agarro de móbil, tírolle unha foto e en tres minutos aparece publicado no meu perfil de Facebook cun texto acompañante: 300? Serán 300.000! (Unha paréntese: momento para a reflexión. Para alguén que iniciou o seu periplo escolar cunha pizarra e un pizarrillo, segue resultando cousa de meigas o que acabo de facer: subir unha imaxe dixital a unha nube universal para que, nun segundo, estea ao dispor do planeta. Pecho paréntese). En efecto, ao dispor do planeta. Claro que un non é Ibai Llanos, o número dos meus seguidores milita na categoría de modestos e as reaccións aos meus posts en Facebook tampouco é que sexan unha catarata. Pero, en fin, á media horiña de publicar o contido, hai dous comentarios: 1) Corto se me hace. Quizás en la quincuagésima quinta generación; 2) Son 300 el primer día. No lo explicaron bien.

En efecto, para facerlle honra á verdade e á Xunta de Galicia, o titular é ambiguo, pero en calquera caso, estas dúas reaccións simbolizan, ao meu xuízo, o sentimento colectivo dos galegos sensibles de que o feísmo é unha auténtica pandemia, enraizado ao país coa tenacidade e fondura do toxo. Polo visto, o goberno de Galicia prevé 300 actuacións, a 3000 euros cada unha, neste ano 2021, prevendo un investimento de 40 millóns de euros ata 2024 no que denominan Plan Estratéxico (mala cousa!) da Paisaxe Galega. Digo mala cousa porque isto de plan estratéxico é unha sorte de mantra que adoita aplicarse a todo aquilo que semella non solucionar ningún plan nin estratexia (que é, precisamente, o caso do feísmo). Pero non serei eu como o can aquel que nin comía nin deixaba comer. Ben está que se dediquen recursos a, voltemos á nova, crear elementos de protección, impulsar actuacións específicas de mellora, profundizar na colaboración administrativa e apostar pola sensibilización e formación paisaxística. Con todo, non será poñer esparadrapo onde fai falta cirurxía maior? Non e o feísmo, que tamén. É o país. Escribo estas liñas cando regreso do meu paseo cotián. Durante, ao mellor, un quilómetro collín a beirarrúa da travesía rururbana dunha estrada local, a típica pista do país a cuxa beira se constrúen as casas (marca Galicia). Á miña esquerda, alí onde rematan as placas da beirarrúa, comeza, por dicir algo, o bosque, é dicir, unha mestura horrenda de eucaliptos como varas, piñeiros raquíticos, malas herbas, silvas, restos de obras e un repugnante remexido de bolsas de plástico, cueiros de bebé, máscaras anti Covid, papeis e latas ... ducias de latas de bebidas, aplastadas, oxidadas, algunhas apenas recoñecibles. Vai ser duro apostar pola sensibilización e formación paisaxística con estes vimbios. Por iso digo que é o país.