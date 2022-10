‘Non lle chames amor’ tratará as relacións abertas e poliamorosas

A limusina de Non lle chames amor continúa percorrendo Galicia e nesta ocasión porá rumbo á Coruña para aclarar a diferenza entre relacións abertas e relacións poliamorosas.

Os espectadores coñecerán a historia de Raysa e Charlie, unha parella que vive unha relación aberta, pero marcando as súas condicións e normas. Caso diferente é o de Jenni e Jose: eles comezaban moi noviños a relación e decidían abrir a parella e vivir o poliamor.

Ademais, a través da terceira convidada desta semana, Paloma, o espazo da TVG presentado por Raquel Graña abordará un tema que aínda hoxe é tabú: o sexo antes, durante e despois do embarazo.

A REVISTA. O programa dedicará hoxe boa parte do seu tempo ao Día Internacional de Loita contra o Cancro de Mama, que se celebra cada 19 de outubro para sensibilizar e concienciar as mulleres de todo o mundo sobre a importancia de realizarse exames regularmente, para promover o diagnóstico precoz e para incrementar o acceso da poboación feminina aos controis e tratamentos oportunos desta enfermidade. Para falar do tema estarán no estudio o xefe do servizo de oncoloxía do CHUO, Jesús García Mata, e Mercedes Vázquez, paciente de cancro de mama.

O espazo da TVG tamén se interesará pola situación dun veciño de Lugo cuxos inquilinos lle esixen 5.000 euros para deixar o piso tras case dous anos sen pagar o alugueiro.

Ademais, A Revista abordará unha realidade á que se enfrontan todos os cidadáns cando van ao supermercado: a cada vez máis difícil tarefa de realizar a cesta da compra, que, segundo un estudo da OCU, se encareceu un 15,2% anual, a maior subida en 34 anos.

Outros dos convidados do programa de hoxe son Antonio Rial Boubeta, membro do Alto Comisionado da UNESCO para a loita contra o acoso escolar e o ciberacoso, que falará de bullying; o doutor Manuel Viso, que lles achegará aos espectadores novos consellos para coidar a súa saúde, e a xornalista Ana Gayoso, que chegará, coma sempre, co máis curioso que se puido ver nas redes sociais durante estes días.

ZIGZAG. O espazo ofrece esta tarde unha entrevista con Pablo Romero-Fresco, director do documental ‘Donde acaba la memoria’, que percorre Las Hurdes e a Residencia de Estudiantes coa colaboración de Mike Dibb, Carlos Saura e Román Gubern para construír o relato de Ian Gibson, detective literario que dedicou a súa vida a recuperar a memoria recente de España a través da biografías de tres dos seus xenios máis recoñecidos: Buñuel, Dalí e Lorca.

O programa da G2 tamén ofrecerá unha reportaxe sobre a mexicana Alondra de la Parra, unha das directoras de orquestra máis prestixiosas a nivel internacional. Dirixiu máis de 100 das orquestras máis importantes do mundo e é fundadora e directora da Orquestra Filharmónica das Américas, unha plataforma para amosar o talento dos novos intérpretes e compositores latinoamericanos.

Por outro lado, Zigzag achegarase ás propostas da duodécima edición de Kerouac, o Festival Internacional de Poesía e Performance de Vigo, que se celebra entre o xoves e o sábado e que este ano terá como convidada de honra a poeta neoiorquina Anne Waldman.