“Nos llamaron desde la Rioja alavesa para hacer un festival igual al de la Ribeira Sacra”

Uno de los sectores más castigados por los efectos de la pandemia está siendo el de la programación de eventos culturales, festivales y conciertos. Las empresas promotoras de estos espectáculos, que en gran parte han sido cancelados o que se desarrollan en formatos reducidos para cumplir con los protocolos sanitarios, acumulan pérdidas millonarias. Son tiempos de incertidumbre y resiliencia. En medio de un panorama poco alentador, Carlos Montilla (Lalín, 1977) se afana en poner al mal tiempo buena cara. Lalinense de cuna, aunque santiagués de adopción, con su proyecto empresarial I-Radia Crea consiguió sacar adelante en 2020 la edición más compleja del festival 17º Ribeira Sacra, cuando la mayoría de los organizadores de este tipo de eventos optaron por plegar velas y que amainara la tempestad. La consolidación de esta apuesta atípica, que engloba, además de la música, enología, gastronomía y artesanía, se vio recompensada en los Iberian Festival Awards, unos galardones que reconocen el buen hacer en los festivales de música de España y Portugal, con el premio al mejor festival de formato pequeño.

El éxito del 17º Ribeira Sacra, que este año se desarrollará del 16 al 18 de julio, ha posibilitado el nacimiento de un hermano pequeño, el Esférica Rioja Alavesa, un festival con muchos puntos en común con su semejante, y que tendrá lugar entre el 19 y el 22 de agosto.

¿Cómo surge el Esférica Rioja Alavesa?

Este festival, al que podemos considerar hermano del 17º Ribeira Sacra, tiene la singularidad de que no hemos tenido que ir a Álava a vender la idea, que es lo que suele pasar en estos casos, sino que nos llamaron y nos invitaron a visitarles para saber si el modelo de evento sería aplicable allí. Y empezamos a trabajar en ello, buscando, como en el caso del 17º, un formato más de calidad que de cantidad, que ayude a situar y poner en valor zonas rurales y de interior, a diferencia de la mayoría de los festivales, que se celebran en zonas urbanas y costeras.

Ambos tienen en común que la música es el epicentro, pero hay otras muchas cosas alrededor. ¿Son un clon?

La idea es que guarden similitudes, aunque considero que cada uno tiene su propia identidad. La pretensión es buscar un público de calidad, que no quiere grandes aglomeraciones, sino tener una experiencia distinta, y contribuir a desarrollar la marca Rioja Alavesa.

Algunos artistas, como DePedro, están en ambos carteles.

La idea es que sean festivales independientes y que no se repitan actuaciones porque queremos que siga viniendo gente de Euskadi al 17º Ribeira Sacra y que vaya gente de Galicia al Esférica, pero sí que habrá algún guiño de ese tipo que los relacione.

El 17º Ribeira Sacra fue uno de los muy contados festivales que pudo, aunque con un formato reducido, celebrarse el año pasado. ¿Fue complicado sacarlo adelante?

Sí, hubo que reducir aforos, escenarios, beneficios, generar protocolos de seguridad y sanitarios, todo en medio de una gran incertidumbre. Valió la pena por el hecho de poder ver a gente a la que se le saltaban las lágrimas por volver, aunque fuera con restricciones, a estar en un concierto y tener una cierta normalidad después del confinamiento que tuvimos que sufrir con el estado de alarma.

¿Hay previstas novedades en esta quinta edición con respecto a sus precedentes?

Lo importante del festival es que tiene una identidad propia. En el proceso de desarrollo del 17º teníamos claro que no se trataba de reunir una serie de artistas en un recinto. Nuestra identidad no solo está en la parte musical sino en lo que supone como experiencia el escuchar a un grupo en un entorno natural, con la posibilidad de realizar catas, un paseo en catamarán y otras actividades paralelas en las que el público es el protagonista. En esencia será el mismo festival y la novedad más importante es la que tiene que ver con la gastronomía. El poder contar con Lucía Freitas –responsable del restaurante A Tafona, con estrella Michelín- nos permite dar un salto de calidad en uno de los pilares del festival.

La pena es que se haya caído del cartel Teenage Fanclub, que era uno de los grandes reclamos de esta quinta edición del 17º Ribeira Sacra

La verdad es que sí. Mejor verlo desde el punto de vista de que es la primera confirmación del cartel de la edición de 2022 y que podrá ver al grupo mucha más gente si, como esperamos, ya es una edición normal y sin aforos reducidos.

El sector cultural y de la organización de conciertos y festivales ha sido uno de los más castigados por la pandemia. ¿Cómo han sido estos 16 meses para?

Una prueba de resistencia. Es muy complicado trabajar con la incerteza de no ver una salida en el horizonte. Hemos seguido trabajando en otros formatos y tratando de adaptarnos, triplicando esfuerzos y reduciendo rentabilidades. Nuestra facturación, que podemos cifrar alrededor del millón de euros, ha caído un 80 o un 85 por ciento. Es un golpe muy duro, no solo empresarialmente sino en lo anímico por toda la situación de incertidumbre que se ha generado.

¿Por qué en Santiago, pese a los muchos intentos que se han realizado y a las inversiones realizadas, no se ha conseguido consolidar un gran festival?

Es un tema complejo y que da para un debate en profundidad. No es fácil generar un festival de éxito y consolidarlo. Ha habido varios intentos y no se ha logrado. Algunos se hicieron al amparo de grandes inversiones de dinero público y cuando dependes de esas aportaciones y se reduce la partida económica que recibes, si no hay un respaldo de patrocinadores y público, es complicado que se mantenga. Los festivales que triunfan son aquellos que disponen de una identidad, como pueden ser el Sonar, el Primavera Sound o el Resurrection, y crecen de una manera gradual.