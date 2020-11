Nova campaña cultural centrada no fomento do consumo seguro

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, presentou onte no Pazo da Cultura de Pontevedra a nova campaña para fomentar a cultura que a Xunta de Galicia pon en marcha de cara aos próximos meses. Trátase dunha estratexia centrada na dinamización do consumo e na importancia de programar actividades seguras, que se enmarca nas actividades impulsadas ao abeiro do Plan de reactivación cultural.

Tal e como explicou o titular de Cultura do Goberno galego durante a presentación, esta campaña “busca concienciar sobre a necesidade de que todos nos impliquemos no mantemento dun sector que é estratéxico para a nosa Comunidade”. Para isto, establécese unha estratexia que, tendo en conta o contexto no que vivimos, adáptase a todos os soportes para chegar as rúas comerciais das cidades galegas, os medios de comunicación e as principais redes sociais.

Neste sentido, tal e como indicou, a campaña estará baseada en cinco gráficas -teatro, libro, música, danza e cine- e contará tamén cunha forte presenza dixital, a través de plataformas como Instagram, Spotify ou Tik Tok, onde a Xunta estará presente por primeira vez, co obxectivo de chegar a todos os públicos visibilizando que a cultura é un dos principais piares da nosa identidade e unha fonte de riqueza e que “debemos seguir participando nela porque a cultura é segura e hai que gozala”.

Román Rodríguez incidiu en que esta é unha campaña “moi necesaria” que está pensada “para favorecer á recuperación e reactivación de todos os sectores culturais”, especialmente no Nadal, onde os produtos culturais poden ser un bo agasallo.

Engadiu que esta estratexia buscará a participación dalgunhas das caras máis recoñecidas do panorama cultural galego para visibilizar a importancia de promover o consumo entre toda a poboación. Esta interacción cos contidos da campaña buscarase a través de cuestionarios e enquisas nas que a xente poderá compartir, entre outras cousas, cal é a súa obra de teatro favorita, o libro que quere que lle agasallen ou o primeiro espectáculo de danza que viu.