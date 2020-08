Nova edición do Ares Indiano para

Santiago. Esta fin de semana terá lugar unha nova edición do Ares Indiano, unha celebración encamiñada a recuperar, dun xeito lúdico, o pasado emigrante da vila.

O Consello da Cultura Galega (CCG) participa nesta cita o sábado 22 coa inauguración da exposición O soño cubano da emigración galega e a presentación da edición facsimilar da novela Como se llega a millonario”do aresá Miguel Bendamio (1873-1938). Ademais, o web do CCG ofrecerá un roteiro por esta localidade seguindo edificios e espazos moi vencellados á emigración.

O Consello da Cultura Galega, a través do seu Arquivo da Emigración Galega (AEG), ten estudiado amplamente o fenómeno emigratorio. No marco desa actividade encádrase a colaboración que a institución realizará dúas accións que permitirán coñecer mellor a emigración aresá e situala no seu contexto histórico.

A publicación Como se llega a millonario, de Miguel Bendamio Montero, é unha edición facsimilar con prólogo introductorio a cargo de Xosé Manoel Núñez Seixas, historiador e vicepresidente do Consello da Cultura Galega. Nel, Núñez Seixas, sitúa este texto no modelo de obra, con moitos trazos autobiográficos, “reivindicadora do bo nome e obra dos indianos na Galicia do primeiro terzo do século XX”.

A mostra O soño cubano da emigración galega está comisariada por Xosé Manoel Núñez Seixas e María Xosé Porteiro. A exposición pretende percorrer as fases e facetas principais da epopea migratoria que levou a preto de 200.000 galegos a Cuba: abrangue desde a chegada dos inmigrantes ata o seu retorno, pasando polas súas asociacións, a situación da muller inmigrante, as publicacións e proxectos políticos para Galicia xurdidos en Cuba, e mais a pegada deixada polos galegos e galegas na sociedade cubana. ECG