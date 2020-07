Nova entrega da colección: libros para compartir

A editorial Galaxia, na súa colección Libros para compartir, sacou do prelo a principios deste ano a súa cuarta entrega: A viaxe de Ana, da man do escritor Alberte Momán (Ferrol, 1976) e da ilustradora Lidia Nokonoko (Vigo, 1978). Desde os seus inicios, no ano 2017, este novo selo continúa enriquecendo a Literatura Infantil e Xuvenil galega a través de propostas creativas e moi atractivas para o lectorado máis novo, favorecendo o fomento do hábito de lectura entre os máis cativos.

Alberte Momán, que se achega por primeira vez á literatura infantil, elixe como protagonista da obra a unha nena de sete anos que vive coa súa avoa nunha casa afastada do núcleo urbano. O relato centra a atención no recurso da viaxe. Unha viaxe física da casa da avoa ao parque da escola materializa a viaxe simbólica da nena protagonista na busca da identidade persoal na infancia, porque o importante é saber quen somos.

A viaxe concíbese como un percorrido vital, unha aprendizaxe persoal, que a pequena Ana debe camiñar soa, aprendendo dos acertos mais tamén dos erros: “[A avoa] díxome que fose polo camiño de sempre, sen desviarme nada de nada”. Deste xeito, a avoa, que encarna a sabedoría e a experiencia, é a encargada de transmitirlle a Ana os coñecementos que ela posúe polo xa vivido, así como a transmisión de valores como a amizade, a bondade, as relacións familiares e o amor polos demais.

A linguaxe visual é un elemento clave na obra que facilita a axeitada comprensión do relato aos máis novos. Deste xeito, conséguese enriquecer a experiencia lectora dos máis pequenos grazas ás magníficas ilustracións de Lidia Nokonoko, cheas de colorido e imaxinación. Así, a través de imaxes de trazo sinxelo, o libro consegue captar a atención do lectorado infantil, favorecendo así o gusto pola lectura entre os cativos.

lau_kilmas@hotmail.com