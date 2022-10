Nova entrega de ‘48 horas para o si’ con Emilio e Olalla

Emilio e Olalla, os protagonistas desta semana de 48 horas para o si, ademais de compartiren lugar de traballo dando clases no seu centro de estética, tamén queren compartir a súa vida xuntos. Polo menos esa é a idea de Emilio, que quere prepararlle por sorpresa unha pedida de man e unha voda á súa parella.

Nesta aventura non estará só, xa que o acompañará Mari, a tía de Olalla. Xunto a ela e a bordo da autocaravana de 48 horas para o si, percorrerá Galicia na busca dos mellores preparativos e detalles para o seu día especial.

O engano de Emilio a Olalla, que pensa que está participando noutro tipo de programa, será o primeiro obstáculo que terán que superar nesta carreira contra o reloxo, pero non será o único. Cal será a resposta final de Olalla?

A REVISTA. O programa contará coa presenza de Javier Martín, o que fora presentador de Caiga quien caiga xunto ao Gran Wyoming, que no libro Bipolar y a mucha honra conta a súa historia coa esperanza de axudar a todos aqueles que se atopan nun transo similar e non saben como abordar esta enfermidade silenciosa e estigmatizada, que a el o levou a sufrir diversos brotes psicóticos e episodios de depresión, a ingresar en hospitais psiquiátricos e a estar a punto de suicidarse.

O espazo da TVG volverá abordar hoxe unha realidade que forma parte do día a día dos cidadáns: a suba da factura enerxética. Para isto falará con José Cela, propietario dun local de hostalería en Lugo, que pasou de pagar 600 a 3.000 euros ao mes e non descarta pechar, e con Francisco Javier Álvarez, presidente do Clúster de Biomasa de Galicia, que abordará o notable incremento da demanda doméstica de pellets, que está a baleirar os almacéns e disparar tamén o seu prezo.

Ademais, A Revista conectará en directo co IFEVI de Vigo, onde este martes comeza a feira Conxemar, cita de referencia internacional para o sector da pesca, que reunirá 700 empresas de 42 nacionalidades, nun momento clave tras a pandemia da covid-19, a complexa situación económica internacional e o veto de Bruxelas á pesca de fondo en 87 áreas.

ZIGZAG. O programa Zigzag recibe hoxe a visita de Juanma Buiturón, actor do filme Jacinto, a comedia negra de terror rural de Javi Camino. A casualidade levouno a ser locutor de radio na adolescencia. De triunfar como monologuista por toda Galicia pasou a figurante en series exitosas, o que o converteu en actor case sen decatarse. Pero foi a súa participación en Jacinto o que o fixo despuntar e conseguir recoñecementos en España e nos Estados Unidos.

Ademais, o espazo da G2 asistirá á rodaxe de O corno, a segunda longametraxe da directora vasca, residente en Galicia, Jaione Camborda, unha das cineastas máis destacadas do renovado panorama do cinema galego da última década. O filme está ambientado na Galicia rural dos anos 70 e conta a historia dunha parteira que se ve obrigada a fuxir a Portugal a través dunha ruta de contrabandistas. A bailarina e creadora Janet Novás protagoniza, no seu debut como actriz, esta película rodada en galego, en que tamén participan Julia Gómez e Diego Anido.

No programa tamén se falará de música, concretamente, da ampla oferta que ofrece o San Froilán de Lugo, a gran festa do outono galego, que comeza hoxe.