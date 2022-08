Nova liña de subvencións para o sector audiovisual por un valor de 300.000 €

O Diario Oficial de Galicia acaba de publicar a convocatoria anual de subvencións da Xunta ao desenvolvemento de proxectos audiovisuais individuais, para a que reserva un orzamento de 300.000 euros. Esta cifra destinarase aos diferentes traballos que teñan lugar na fase de preprodución de películas e series galegas para cinema e televisión cara á súa produción e rodaxe en anos posteriores.

En 2022, esta liña de axudas reforzouse de maneira extraordinaria coa recente adxudicación de 1,2 millóns de euros a doce produtoras galegas para o desenvolvemento simultáneo de paquetes de entre tres e cinco proxectos en cada caso, de xeito que se impulsan os traballos previos cara á futura produción de 47 novos títulos para cine, televisión e plataformas de vídeo baixo demanda.

Ambas convocatorias xestiónanse a través do novo Hub Audiovisual da Industrias Cultural da Xunta.

A través deste Hub galego, a Consellería de Cultura está a articular un programa de apoio sen precedentes para acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais do sector, que se traduce nun investimento de 9,6 millóns no período 2021-2023 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, dentro do Eixo REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

As axudas céntranse nas actividades propias da fase anterior á rodaxe, como son as relacionadas coa escrita do guión, financiamento, venda e distribución, xestión de dereitos, investigación ou elaboración de materiais promocionais, entre outras.

Poderán solicitarse ata o 19 de setembro e cofinanciarán proxectos de longametraxes cunha duración mínima de 60 minutos, de ficción, animación ou documental de carácter creativo; de series de ficción que duren polo menos 150 minutos, de animación non inferiores a 100 minutos e series documentais coa mesma duración mínima.

A intensidade da axuda poderá acadar o 100 % do gasto subvencionable, con contías de ata 30.000 euros para proxectos de longametraxes cinematográficas de animación, de 25.000 para as de ficción e de 15.000 para as documentais. No caso das obraspara televisión e plataformas, subvencionaranse con ata 30.000 euros os proxectos de series de ficción ou animación e cun máximo de 20.000 os de documentais.