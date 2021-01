Nova publicación de posta en valor do patrimonio cultural dos ríos en Galicia

Santiago. A publicación Posta en valor do patrimonio cultural dos ríos, A: Galicia e outros exemplos, chega con coordinación Carlos Nárdiz Ortiz, con textos asinados por Francisco Alonso, Roberto Arias, Rebeca Blanco Rotea, Laura M. Garrido Fernández, María del Mar Lozano Bartolozzi, Olalla Mosquera Barreiro, Carlos Nárdiz Ortiz, Teresa Nieto, Xoán Nóvoa, Jorge Núñez Ares, Juan Luis de las Rivas e Rosa Teira. Cunha presentación de Blanco Rotea e Nárdiz Ortiz, todo artellado desde o Consello da Cultura Galega. Os ríos forman parte do patrimonio natural de Galicia, sen eles non se recoñecería esta terra, a pesar das transformacións que tiveron, especialmente no século XX, coa construción de presas e ecoros ou coa propia canalización en áreas urbanas e periurbanas. Galicia dispóns dun inventario do patrimonio cultural dos ríos (máis por consideracións hidráulicas que patrimoniais) que non é suficientemente coñecido e do que o Consello da Cultura Galega se fai eco nesta publicación, ao tratarse dun patrimonio ameazado. Neste libro, o patrimonio cultural dos ríos en Galicia compleméntase coa análise do patrimonio doutros ríos como as beiras do Texo en Estremadura, o Pisuerga en Valladolid, o Eresma en Segovia, o Tyne en Newcastle, incluíndo as marxes, coma no caso das fortificacións do río Miño. ecg