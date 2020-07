Novas na colección Verdemar de Alvarellos Editora

Despois dun parón editorial por mor da pandemia, Alvarellos Editorial publica un novo número na colección Verdemar, dirixida a prelectores e primeiros lectores. Nesta ocasión trátase do conto ilustrado O meu avó e o queixo, escrito por María Reimondez (Lugo, 1975) con ilustracións da artista gráfica Vanesa Álvarez (Vigo ,1983).

É unha orixinal historia sobre a relación entre un avó e a súa neta, que se tece ao redor do afecto, do humor e da gastronomía e que se acompaña dunhas orixinais ilustracións inspiradas nos graffitis urbanos. Tanto o avó como a neta comparten o amor polo queixo, de feito que entre eles se estabelece un divertido diálogo a través do que iremos descubrindo deliciosos queixos de Galicia e do mundo coma o Manchego, o Cebreiro, o de Arzúa ou o Gruyère. Os fermosos intres compartidos entre neta e avó convértense en grandes fiestras abertas a un mundo... que é redondo coma un queixo!

